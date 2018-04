OnePlus 6, confermata la cover in vetro

Luca Colantuoni,

Circa un mese fa erano circolate le immagini di un prototipo del OnePlus 6 con una cover posteriore molto lucida. Pete Lau, CEO dell’azienda cinese, ha ora confermato che il materiale scelto è vetro. La prima foto dello smartphone pubblicata sul forum ufficiale mostra altri dettagli, tra cui la porta USB Type-C. Il nuovo top di gamma dovrebbe essere annunciato il 18 maggio.

Nel corso delle ultime settimane, OnePlus ha svelato alcune informazioni sullo smartphone, un’ottima strategia di marketing per attirare l’attenzione verso il nuovo prodotto. Il OnePlus 6 avrà un notch nella parte superiore dello schermo AMOLED, una scelta dettata dalla necessità di incrementare l’area visibile, senza incidere sulle dimensioni complessive. Un’opzione del sistema operativo OxygenOS permetterà di nascondere la “tacca” durante l’uso dei giochi e la riproduzione dei video in orizzontale. Il produttore aveva inoltre confermato la presenza di un processore Snapdragon 845, fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage.

Il CEO (e product manager) spiega che il design è uno degli aspetti più importanti da considerare durante la progettazione di un nuovo smartphone. Il OnePlus 6 avrà un’estetica simile al OnePlus 5T, ma la cover posteriore sarà in vetro. Gli ingegneri hanno testato 70 prototipi prima di scegliere la soluzione migliore, in quanto il modo in cui il vetro si comporta in presenza di varie condizioni di luce rappresenta una sfida importante. Per la realizzazione della cover sono stati applicati cinque strati di Nanotech Coating invece di tre. I layer aggiuntivi servono per dare un maggiore senso di profondità.

Il vetro permette di aggiungere la ricarica wireless per la batteria, ma il CEO non ha fatto nessun riferimento alla tecnologia. I precedenti smartphone sfruttano la ricarica rapida Dash Charge tramite porta USB Type-C. In alcuni mercati verrà commercializzato un’edizione speciale per pubblicizzare il film Avenger: Infinity War. Secondo una fonte cinese, il prezzo sarà 5.000 yuan, pari a circa 650 euro tasse escluse.