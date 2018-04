Samsung Galaxy A6 e A6+, immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa erano state pubblicate alcuni render del Galaxy A6 e A6+ basate sulle indiscrezioni che circolano da qualche settimana. Un produttore di custodie ha ora svelato le prime immagini ufficiali dei due smartphone di fascia media che Samsung dovrebbe annunciare nei prossimi giorni.

Il design dei Galaxy A6/A6+ è ovviamente simile a quello dei Galaxy A8/A8+. Lo schermo offre un’ampia area di visualizzazione, nonostante l’utilizzo di un pannello Super AMOLED tradizionale, quindi non “avvolgente” come quello dei Galaxy S9/S9+. Lo spessore delle cornici superiore e inferiore è ridotto al minimo, ma sono ancora piuttosto evidenti. Le principali differenze tra i due modelli saranno la diagonale del display, probabilmente 6 pollici per Galaxy A6 Plus e 5,6 pollici per Galaxy A6, e il modulo fotografico posteriore.

Come si può vedere nelle immagini, il modello più grande avrà una doppia fotocamera, mentre per il “fratello minore” è prevista una fotocamera singola. I render del produttore di custodie svelano anche altri dettagli, come il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Quest’ultima scelta è piuttosto strana, dato che gli attuali Galaxy A5 (2017) e A7 (2017) hanno una porta USB Type-C.

Il Galaxy A6 dovrebbe integrare un processore Exynos 7870 e 3 GB di RAM, mentre per il Galaxy A6+ si ipotizza la presenza di un processore Snapdragon 625 e 4 GB di RAM. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo. I due smartphone verranno commercializzati in Europa, Russia e Medio Oriente.