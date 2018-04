Sony GTK-XB5, speaker portatile con luci scontato

Floriana Giambarresi,

Con l’arrivo delle belle stagioni, una offerta lampo su Amazon mette a disposizione a un prezzo particolarmente conveniente il Sony GTK-XB5, uno speaker Bluetooth con tecnologia Extra Bass che promette di riprodurre suoni e bassi potenti perfetti per dare il via alla festa in qualsiasi posto, con effetti di luce che creano un’atmosfera da discoteca. Il prezzo, solo per oggi, passa dai 250 euro ai 149 euro con spedizione gratuita, per uno sconto del 40%.

Facile da trasportare grazie a un corpo dal design leggero e a comode maniglie per portarlo ovunque si desideri, il sistema home audio Sony GTK-XB5 si connette a qualsiasi dispositivo, come uno smartphone, mediante Bluetooth e con la funzione Party Chain è anche possibile connettere più speaker dello stesso modello, per sincronizzare le luci e l’audio assicurando un party da urlo, in cui la musica si sente ovunque, forte. E a proposito di luci: le luci stroboscopiche di cui la cassa portatile è dotata pulsano a ritmo di musica, creando l’atmosfera ideale per la festa.

Dalla potenza di 30 watt, è presente un pulsante Extra Bass per potenziare i bassi e ottenere un suono forte, vigoroso; la funzione ClearAudio+ regola poi automaticamente le impostazioni audio per ottimizzarlo e consentire l’ascolto con una qualità migliore; la DSEE, poi, potenzia automaticamente la qualità dei file musicali compressi, per produrre un audio più vicino alla registrazione originale su CD. Con l’app SongPal, invece, è possibile controllare in modalità wireless tutte le impostazioni, per attivare gli effetti luminosi o sperimentare con gli effetti da DJ e le impostazioni EQ con un solo tocco sul telefono.

Nel Sony GTK-XB5 non mancano ingresso e uscita audio per collegare altri dispositivi elettronici come TV o altri speaker supplementari. Trattasi pertanto di una soluzione ideale per chiunque voglia godersi un po’ di musica con gli amici in qualsiasi posto ed in ogni momento, di cui oggi è possibile dotarsi a un prezzo particolarmente vantaggioso.