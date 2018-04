Xbox One, le novità dell’update di maggio

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare per sviluppare il prossimo step software delle sue console Xbox One. Dopo aver rilasciato una prima build agli Insider priva di novità importanti, nel corso del weekend la società ha fatto il punto della situazione dello sviluppo software della console, annunciando tutte le novità che arriveranno con questo update, promettendo anche ulteriori importanti annunci in occasione dell’appuntamento di E3 2018.

Con lo scorso grande aggiornamento per la console Xbox One, Microsoft aveva introdotto i supporti alla risoluzione 1440p e al “refresh rate variabile”. Trattasi di opzioni d’uso che erano state molto richieste da parte dei giocatori. Microsoft non ha finito di accontentare i giocatori e con questo nuovo update introdurrà il supporto ai 120Hz ma solamente sui monitor o sulle TV compatibili. I 120Hz potranno essere abilitati solamente sulle risoluzioni 1080p e 1440p. Ulteriore novità, la possibilità di raggruppare giochi ed app. Tutti coloro che dispongono di un altissimo numero di giochi potranno, finalmente, raggrupparli all’interno dei “Gruppi“. In questo modo, Microsoft vuole dare ai suoi utenti Xbox One un modo per ordinare nel migliore dei modi la libreria dei loro giochi. Ogni Gruppo potrà essere rinominato a piacere.

Come terza grande novità di questo aggiornamento, la possibilità di tagliare le Clip direttamente dalla Guida. In questo modo i giocatori non dovranno uscire dal gioco ed utilizzare Upload Studio. Trattasi di una novità che dovrebbe rendere più agevole la condivisione delle clip di gioco.

Tra le novità minori di questo aggiornamento si menzionano un miglioramento alle funzionalità per la famiglia che permetteranno di gestire al meglio tutte le Impostazioni di gioco dei membri della propria famiglia, miglioramenti all’App Accessori e un’ottimizzazione di alcuni tasti all’interno della dashboard per rendere l’esperienza d’uso della console più intuitiva.

Tutte queste novità arriveranno nel corso del mese di maggio per tutti gli iscritti al programma Insider. Il rilascio pubblico dovrebbe essere atteso per il mese di giugno.