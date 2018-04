HTC annuncia un Vive Pro VR Kit per le aziende

Visori per realtà virtuale in offerta

Luca Colantuoni,

Le aziende di medie e grandi dimensioni sono i principali acquirenti dei visori per la realtà virtuale. Airbus e Volkswagen, ad esempio, usano il dispositivo di HTC per addestramento e simulazione. Ecco perché il produttore taiwanese ha annunciato la disponibilità di una versione enterprise del Vive Pro VR Kit e un servizio aggiuntivo che include il supporto post-vendita.

Le aziende possono sfruttare tutti le novità introdotte con il nuovo visore, come la maggiore risoluzione video, le cuffie con audio Hi-Fi e la migliore ergonomia. Il Vive Pro possiede due schermi AMOLED da 3,5 pollici con risoluzione totale di 2880×1600 pixel (1440×1600 pixel per occhio), frequenza di refresh pari a 90 Hz e campo visivo di 110 gradi. Le due base station SteamVR di seconda generazione permettono di effettuare il tracking di una stanza di 6×6 metri, ma aggiungendo altre due base station si può raggiungere un’area di 10×10 metri.

Oltre ai sensori per il tracciamento della posizione ci sono i sensori per la rilevazione degli ostacoli, il sensore per la regolazione della distanza interpupillare, accelerometro, giroscopio e prossimità. Presenti anche due microfoni con cancellazione dei rumori, il modulo Bluetooth, la porta USB 3.0 Type-C e l’uscita DisplayPort 1.2. Il kit comprende inoltre due controller che consentono di “toccare” gli oggetti nel mondo virtuale.

Il Vive Pro Enterprise Kit può essere acquistato a 1.399,00 euro. Il servizio Vive Advantage (185 euro) include due anni di garanzia per visore e accessori, supporto dedicato (chat e email) e sostituzione rapida in caso di malfunzionamenti. HTC prevede che le vendite del visore alle aziende incideranno per il 30% sul totale entro il 2020. Le consegne agli utenti business sono aumentate del 200% nel corso del 2017.