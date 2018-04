Samsung Galaxy A6 e A6+ o Galaxy J8 e J8+?

Luca Colantuoni,

Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sui Galaxy A6 e A6+. Le immagini più recenti, pubblicate da un produttore di custodie, mostrano in modo chiaro la parte frontale dei due smartphone. I nuovi render apparsi online svelano invece la cover posteriore con un design simile a quello della serie Galaxy J. È probabile quindi che Samsung venderà i dispositivi come Galaxy J8 e J8+ in alcuni paesi.

Entrambi gli smartphone avranno uno schermo Super AMOLED con risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. Il Galaxy A6 dovrebbe avere un display da 5,6 pollici con quattro angoli a 90 gradi, mentre per il Galaxy A6+ si prevede un display da 6 pollici con angoli arrotondati, quindi esteticamente identico a quello del Galaxy A8+. Lungo il lato sinistro si notano i pulsanti per il volume e gli slot separati per micro SD e SIM. Sul lato destro ci sono invece il pulsante di accensione e la piccola feritoia per l’altoparlante. Infine, lungo il lato inferiore (non visibile nelle immagini) trovano posto il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB.

La parte posteriore svela una chiara somiglianza con i modelli della serie Galaxy J. Si vedono infatti le due linee per le antenne e soprattutto la cover in alluminio. Per i Galaxy A8/A8+ è stato scelto il vetro, come per i Galaxy S9/S9+. I colori dovrebbero essere almeno tre, ovvero nero, oro e blu.

Non ci sono novità sulla possibile dotazione hardware. Il Galaxy A6 dovrebbe integrare un processore Exynos 7870, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria flash e singola fotocamera posteriore. Per il Galaxy A6+ si prevedono invece un processore Snapdragon 625, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e dual camera posteriore. Sul retro c’è anche il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo. I due smartphone verranno commercializzati in Europa, Russia e Medio Oriente.