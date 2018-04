Smart TV Sony 4K da 65 pollici oggi a metà prezzo

Floriana Giambarresi,

Rinnovare il proprio salotto di casa con una Smart TV da ben 65 pollici a risoluzione 4K Ultra HD significa dotarsi di un televisore comodo, che durerà nel tempo anche grazie alle funzionalità intelligenti di cui è provvisto e alla qualità d’immagine su schermo. E, in giornata odierna, un’offerta lampo su Amazon mette a disposizione il TV Sony KD65XE7004 a un prezzo d’occasione, che passa dai 1999 euro ai 999 euro con spedizione gratuita, per un risparmio di ben mille euro.

Dotata di un design ultra slim in alluminio con cornici particolarmente sottili, la Smart TV Sony è caratterizzata dalla presenza di un ampio schermo da 65 pollici a LED Edge con risoluzione 4K Ultra HD e HDR, ovvero fino a 3840 x 2160 pixel, che fornisce un ottimo livello di dettagli, colori e contrasto, corredati da una gamma di luminosità ampia per immagini realistiche e punti luminosi.

Grazie al Wi-Fi integrato, è possibile navigare online per guardare film e video da YouTube e accedere a servizi come i programmi TV on demand e contenuti in streaming da app come Netflix. Inoltre, è possibile riprodurre intrattenimento in streaming dalla rete domestica wireless e da Internet senza cavi ingombranti. A tal proposito, tutti i cavi del televisore possono essere riporti in modo ordinato e nascosti all’interno del piedistallo, per tenerli lontani dalla vista.

La dotazione della Smart TV Sony in questione comprende inoltre il digitale terrestre DVB-C, tre porte USB, 3 porte HDMI, funzione autotimer e sistema operativo Linux, che serve a far girare le feature intelligenti. Trattasi dunque di un televisore particolarmente comodo, per chi ama l’intrattenimento in casa guardando film, serie TV, cartoni animati, documentari ma anche video da YouTube, giochi e app di vario genere da fruire con un pannello particolarmente ampio. Comodità di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta lampo su Amazon.