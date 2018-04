Xiaomi Mi 6X, immagini ufficiali e specifiche

Luca Colantuoni,

Domani il produttore cinese annuncerà il nuovo smartphone di fascia media. Da diverse settimane circolano informazioni sullo Xiaomi Mi 6X, del quale sono state confermate alcune specifiche, come la dotazione di memoria e la doppia fotocamera posteriore. Alcune immagini pubblicate sul sito ufficiale svelano invece il design del dispositivo che potrebbe arrivare in Europa come Mi A2. Il predecessore Mi 5X è in vendita come Mi A1.

Rispetto al precedente modello sono stati apportati diversi miglioramenti. Le novità più evidenti sono lo schermo da 5,99 pollici (2160×1080 pixel) con rapporto di aspetto 18:9 e la dual camera posteriore con sensori da 20 e 8 megapixel, disposta in verticale nell’angolo superiore sinistro. Il telaio sarà ovviamente in alluminio, come dimostrato dalle linee in plastica lungo i bordi superiore e inferiore in corrispondenza delle antenne. Lo smartphone sarà disponibile in almeno cinque colori: bianco, nero, rosso, oro e argento.

Lo Xiaomi Mi 6X dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 660, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 20 megapixel. Dato che l’apertura degli obiettivi è la stessa (f/2.0), il nuovo smartphone non avrà sicuramente lo zoom ottico, presente invece nel Mi 5X/A1. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Purtroppo il jack audio da 3,5 millimetri è stato eliminato, quindi la porta USB Type-C servirà sia per la ricarica della batteria da 3.000 mAh che per il collegamento degli auricolari.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi 6X, immagini dello smartphone

Sul retro si trova il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9.0 in Cina e in versione stock (Android One) in altri paesi. I prezzi previsti sono 1.799 yuan (4GB+64GB) e 1.999 yuan (6GB+64GB). Non è noto il prezzo della variante con 128 GB di storage.