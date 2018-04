LG G7 ThinQ, display Super Bright da 6,1 pollici

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano aveva confermato solo la data e il luogo dell’annuncio, ovvero 2 maggio a New York. Ora LG ha fornito alcune informazioni interessanti sullo schermo del G7 ThinQ che rappresenterà sicuramente uno dei principali miglioramenti rispetto al precedente G6. Nonostante sia stato utilizzato un tradizionale pannello LCD, gli utenti noteranno l’elevata qualità e potranno sfruttare varie opzioni per avere un’esperienza d’uso di alto livello.

Il G7 ThinQ avrà uno schermo IPS FullVision da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), quindi con rapporto di aspetto 19.5:9. LG ha incrementato lo screen-to-body ratio rispetto al G6, riducendo del 50% lo spessore della cornice inferiore e lasciando solo un notch nella parte superiore. Per il pannello LCD è stata utilizzata la nuova tecnologia Super Bright Display che ha permesso di ottenere una luminosità massima di 1.000 nit, un record assoluto considerando che altri smartphone raggiungono al massimo i 700 nit. Un simile valore consente una leggibilità elevata anche sotto la luce diretta.

Il produttore ha inoltre ridotto i consumi del 30% rispetto al G6. Il Super Bright Display offre anche un’elevata fedeltà cromatica, coprendo il 100% dello spazio colore DCI-P3. Altra novità, visibile nell’immagine, sono le sei impostazioni per il colore: Auto, Eco, Cinema, Sports, Game e Expert. Attivando la modalità Auto verrà analizzato il contenuto sullo schermo e scelte le opzioni migliori per video, giochi, foto o web che ottimizzano i consumi. Gli utenti più esperti potranno controllare separatamente i livelli RGB, una funzionalità già disponibile per la modalità manuale della fotocamera.

Il G7 ThinQ dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 845, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, altoparlanti stereo con audio Hi-Fi, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh con ricarica wireless. Sul lato sinistro è stato aggiunto un pulsante dedicato per l’attivazione di Google Assistant.