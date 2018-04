OnePlus 6, annuncio il 16 maggio a Londra

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha confermato alcune caratteristiche del nuovo smartphone, come la presenza del notch e la cover posteriore in vetro. Con un posto pubblicato sul forum ufficiale è stato ora comunicato che il OnePlus 6 verrà annunciato a Londra il 16 maggio. L’evento potrà essere seguito in streaming oppure direttamente sul luogo dagli utenti, acquistando il biglietto di ingresso.

In realtà, OnePlus ha organizzato tre eventi. Quello di Londra del 16 maggio è riservato al mercato europeo. La mattina del giorno successivo toccherà alla Cina e il 18 maggio all’India. La precedenza all’Europa testimonia l’importanza del Vecchio Continente nelle strategie di business del produttore. A partire da oggi sono in vendita i biglietti per assistere alla presentazione che avverrà nella Copper Box Arena. Il prezzo è 18,00 euro fino al 27 aprile, quindi aumenterà a 34,00 euro (46,00 euro per due biglietti). L’ammissione all’evento include snack, bibite e omaggi esclusivi, oltre all’hands-on dello smartphone.

OnePlus offre un’altra modalità di partecipazione all’evento. Gli utenti hanno la possibilità di vincere il contest che mette in palio un viaggio a Londra (biglietti aerei e due notti in hotel) per i giorni 15-17 maggio.

Il OnePlus avrà un telaio in alluminio e vetro, display con notch, processore Snapdragon 845, fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6,3 pollici e una risoluzione di 2280×1080 pixel, mentre per la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori da 16 e 20 megapixel. Insieme alla versione normale verrà annunciata anche un’edizione speciale a tema Avengers: Infinity War.