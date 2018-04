Xiaomi Mi 6X, display 18:9 e 6 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane arriva finalmente l’annuncio ufficiale da parte del produttore cinese. Il nuovo Xiaomi Mi 6X, successore del Mi 5X, è uno smartphone di fascia media con elevata qualità costruttiva, ampio schermo 18:9 e soprattutto tre fotocamere con sensori Sony che permettono di scattare foto quasi perfette in qualsiasi condizione di illuminazione. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Europa.

Lo Xiaomi Mi 6X possiede un telaio unibody in alluminio e un display da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria flash eMMC 5.1. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori Sony IMX486 da 12 megapixel e Sony IMX376 da 20 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.75. Sfruttando l’intelligenza artificiale è possibile applicare l’effetto bokeh, rimuovere i difetti della pelle e riconoscere la scena inquadrata, ottimizzando le immagini dopo lo scatto. La fotocamera frontale con sensore Sony IMX376 da 20 megapixel può essere utilizzata anche per il riconoscimento facciale.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi 6X, immagini dello smartphone

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e un sensore ad infrarossi. Mancano invece lo slot microSD e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 3.010 mAh supporta la ricarica rapida (Quick Charge 3.0) e può essere ricaricata fino al 50% in 30 minuti. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9.

Lo Xiaomi Mi 6X sarà disponibile in Cina dal 27 aprile nelle colorazioni nero, blu, rosso, oro e oro rosa. I prezzi sono 1.599 yuan (4GB+64GB), 1.799 yuan (6GB+64GB) e 1.999 yuan (6GB+128GB).