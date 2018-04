Moto Z3 Play, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato i Moto G6 e Moto E5, il produttore statunitense si appresta al lancio della terza generazione dei top di gamma. Il sito AndroidHeadlines ha ottenuto da una fonte affidabile la prima immagine ufficiale del Moto Z3 Play che mostra il design del dispositivo e la nuova posizione del lettore di impronte digitali.

La differenza più evidente rispetto al Moto Z2 Play è rappresentata dallo schermo con rapporto di aspetto 18:9. Per ridurre lo spessore della cornice inferiore è stato eliminato il pulsante Home con il lettore di impronte digitali. Il sensore biometrico non è stato spostato sul retro, ma sul lato destro, sotto i pulsanti del volume. In base alle recenti indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel).

Un’altra novità visibile nell’immagine è la cover posteriore lucida, quindi Motorola ha scelto nuovamente il vetro, come per il primo modello della serie (il telaio del Moto Z2 Play è interamente in alluminio). Il Moto Z3 Play sarà ovviamente uno smartphone modulare. Si notano infatti i 16 pin magnetici per il collegamento degli accessori (Moto Mods). La singola fotocamera del Moto Z2 Play è stata sostituita da una dual camera, per la quale si prevedono sensori da 12 e 8 megapixel. Purtroppo il jack audio da 3,5 millimetri è stato eliminato. Lungo il bordo inferiore c’è solo la porta USB Type-C.

In base ai documenti scoperti sul sito della FCC, il Moto Z3 Play dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Per la fotocamera frontale si prevede un sensore da 5 megapixel. Le specifiche potrebbero variare in base al paese. Il sistema operativo sarà invece Android 8.1 Oreo.