Opera Touch, navigare con una sola mano

Luca Colantuoni,

Da tempo la software house norvegese testa nuovi tipi di browser (Neon e Reborn sono gli esperimenti più recenti) che semplificano l’esperienza di navigazione. Opera Touch per Android è stato sviluppato per eseguire le principali operazioni con una sola mano e include una funzionalità per sincronizzare i contenuti con la nuova versione di Opera per desktop.

Opera Touch è stato progettato da zero per rispecchiare le abitudini degli utenti. Dato che la maggioranza di essi mantengono lo smartphone con una sola mano mentre fanno altre cose (alcune anche pericolose, come attraversare la strada, ndr), l’azienda norvegese ha modificato il layout dell’interfaccia per evitare di dover raggiungere i pulsanti nella parte superiore. Innanzitutto all’avvio del browser viene subito mostrata la tastiera e il cursore lampeggiante nella barra delle ricerche. È possibile utilizzare anche la voce per cercare un argomento o la scansione dei QR code per trovare informazioni su un prodotto.

La navigazione è stata semplificata con il pulsante FAB (Fast Action Button) sempre visibile nella parte inferiore dello schermo. Toccando il pulsante con il pollice si aprono i collegamenti alle schede aperte e alla funzione di ricerca. È possibile anche ricaricare la pagina, chiudere una scheda e inviare il contenuto al desktop sfruttando la funzionalità Flow. Basta aprire il browser desktop ed effettuare la scansione del QR code con Opera Touch. Verrà quindi instaurata una connessione cifrata che permette la sincronizzazione in completa sicurezza, senza login o password.

Oltre a Flow, Opera 52 per desktop include Instant Search. La funzionalità consente di effettuare una ricerca senza lasciare la scheda corrente. La luminosità della pagina web viene ridotta e la barra della ricerca viene mostrata in sovraimpressione. Instant Search può essere aperta con un clic sull’icona della lente di ingrandimento presente nella sidebar oppure con la scorciatoia Alt+Spazio.