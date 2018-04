Samsung 970 PRO e 970 EVO, SSD super veloci

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato la terza generazione dei suoi SSD NVMe di fascia alta. I 970 PRO e 970 EVO rappresentano il nuovo punto di riferimento del settore, considerati i notevoli miglioramenti rispetto ai precedenti 960 PRO e 960 EVO sia in termini di prestazioni che dal punto di vista dell’affidabilità. In totale saranno disponibili sei capacità a partite dal 7 maggio.

Nei sistemi high end, dove è richiesta un’elevata velocità di trasferimento dei dati, lo standard SATA rappresenta un collo di bottiglia. Ecco perché è stato introdotto lo standard NVMe che utilizza fino a 4 linee PCI Express 3.0 attraverso il connettore M.2 2280. La nuova serie 970 sfrutta al massimo la larghezza di banda disponibile, fornendo prestazioni senza precedenti per la gestione di un grande volume di dati, ad esempio durante l’esecuzione dei giochi a risoluzione 4K e l’elaborazione di video 3D.

I 970 PRO e 970 EVO integrano memorie flash V-NAND a 64 layer, rispettivamente di tipo MLC e TLC. I 970 PRO vengono offerti solo in due capacità (512 GB e 1 TB), mentre per i 970 EVO ci sono quattro capacità (250/500 GB, 1/2 TB). La quantità di RAM LPDDR4 varia da 512 MB e 2 GB. I 970 EVO sfruttano la tecnologia Intelligent TurboWrite (SLC Write Cache) per aumentare la velocità di scrittura. I 970 PRO raggiungono 3.500 MB/s in lettura e 2.700 MB/s in scrittura sequenziale. Prestazioni simili per i 970 EVO (3.500 e 2.500 MB/s). Rispetto alla precedente serie 960 il miglioramento è del 30% circa.

La garanzia è identica per 970 PRO e 970 EVO (5 anni), ma a parità di capacità i 970 PRO hanno un TBW pari al doppio, quindi possono sopportano un numero maggiore di scritture. I prezzi dei 970 EVO sono 119,99 dollari (250 GB), 229,99 dollari (500 GB), 449,99 dollari (1 TB) e 849,99 dollari (2 TB), mentre quelli dei 970 PRO sono 329,99 dollari (512 GB) e 629,99 dollari (1 TB).