Snap annuncia i nuovi Spectacles

Luca Colantuoni,

Come anticipato da alcune indiscrezioni, Snap ha annunciato la seconda generazione dei suoi occhiali da sole. I nuovi Spectacles permettono anche di scattare foto, resistono all’acqua e sono più comodi da indossare. Queste novità hanno tuttavia comportato un aumento del prezzo rispetto alla prima generazione. Gli utenti italiani potranno acquistarli dall’inizio di maggio.

In occasione del lancio degli occhiali a settembre 2016, il CEO Evan Spiegel aveva usato il termine “giocattolo”. Con la nuova versione sono stati apportati diversi miglioramenti, eliminando i principali difetti della prima generazione che non ha avuto un grande successo (solo 220.000 unità consegnate e perdite per 40 milioni di dollari). Innanzitutto, l’azienda ha ridotto le dimensioni degli occhiali, quindi sono più confortevoli da indossare. Anche la custodia per la ricarica è più piccola e occupa meno spazio in borsa. Gli Spectacles resistono all’acqua, per cui possono essere utilizzati al mare o in piscina fino ad una profondità di pochi centimetri.

Gli utenti possono scegliere tre colori per il telaio in plastica (nero, rosso e blu) e due tipi di lenti per ogni colore. Solo negli Stati Uniti è possibile acquistare lenti da sole graduate. Gli occhiali registrano sempre video di forma circolare. L’angolo di visione è diminuito da 115 a 105 gradi per ridurre l’effetto fish-eye. Premendo fino a tre volte il pulsante la durata può essere di 10, 20 e 30 secondi. La risoluzione è ora pari a 1216×1216 pixel. Tenendo premuto è possibile invece scattare foto con risoluzione di 1642×1642 pixel. È stato inoltre aggiunto un secondo microfono per migliorare la qualità audio delle conversazioni. La batteria offre un’autonomia fino a 70 video con una singola ricarica.

Snap ha infine incrementato fino a quattro volte la velocità di sincronizzazione con lo smartphone. Video e foto vengono sempre trasferiti in HD. Purtroppo la sincronizzazione avviene solo con i Ricordi, per cui occorre un passo aggiuntivo per esportarli singolarmente o come una storia nel rullino della fotocamera. I nuovi Spectacles sono già disponibili in quattro paesi (Stati Uniti, Canada, Francia e Regno Unito). In Italia arriveranno il 3 maggio ad un prezzo di 174,99 euro, 25 euro in più rispetto alla prima generazione.