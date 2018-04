Sony Imaging PRO Support al debutto in Italia

Cristiano Ghidotti,

Annunciato nel novembre scorso, il Sony Imaging PRO Support è attivo da poco più di una settimana anche in Italia: il lancio è avvenuto nella giornata del 16 aprile, in contemporanea con l’esordio in Belgio e Francia. Un’iniziativa messa in campo da Sony per offrire un supporto post-vendita concreto e costante a tutti coloro che fanno della fotografia una professione.

Sono numerosi i benefici offerti: servizio di assistenza con supporto telefonico garantito dal lunedì al venerdì (dalle ore 9:00 alle 18:00), backup di fotocamere e ottiche nel caso in cui la riparazione richieda più di 24 ore (dal momento dell’arrivo nel centro assistenza), pulizia del sensore gratuita da effettuare per un massimo di due volte all’anno, ritiro e spedizione gratuita dei prodotti in riparazione. L’iscrizione al programma è gratuita per tutti coloro che risultano idonei: la domanda dev’essere inoltrata dall’interessato, dopodiché Sony la esaminerà e risponderà con l’esito della valutazione.

Per potervi accedere è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: aver compiuto almeno il 18esimo anno di età, essere residente in Italia oppure in uno dei paesi europei coperti dal servizio, svolgere la professione fotografica (verrà richiesta copia delle documentazione che certifica l’attività come fatture recenti o partita IVA), possedere almeno due corpi macchina della linea Alpha e tre ottiche fra le unità incluse nell’elenco consultabile sul sito ufficiale dell’iniziativa acquistate all’interno dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e presso un rivenditore autorizzato Sony (bisognerà fornire il numero di serie).

Galleria di immagini: Sony a9, le foto del test

Sony Imaging PRO Support si inserisce in un quadro di iniziative più ampio che vede il gruppo supportare in modo concreto l’universo della fotografia, con un’attenzione particolare ai professionisti, come dimostra anche la longeva partnership con il concorso World Photography Awards che proprio la scorsa settimana ha svelato i vincitori dell’edizione 2018.