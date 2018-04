Una Tesla Model X si schianta in una palestra

Filippo Vendrame,

Incidente spettacolare per una Tesla Model X che fortunatamente non ha avuto conseguenze spiacevoli per nessuno. Per una signora della California, il viaggio per andare dal proprio estetista si è trasformato in un’esperienza che sicuramente non scorderà mai. Per cause ancora da accertare, la Tesla Model X avrebbe sfondando ben due muri di una palestra, passando a pochi centimetri da una persona che aveva appena finito di fare una sessione di allenamento con il tapis roulant.

Nessuno nell’incidente, come sottolienato da ABC Action News, ha riportato ferite, nemmeno la donna che era alla guida della Tesla Model X. Fortunatamente la palestra era semi vuota perché le conseguenze dell’incidente avrebbero potuto essere molto più serie. La Tesla ha, infatti, attraversato anche una sala normalmente piena di bambini che fanno karate ma fortunatamente la scuola di arti marziali si era da poco trasferita. Quanto occorso ovviamente ha fatto molto scalpore, non solo per la spettacolarità dell’incidente ma anche perché il mezzo coinvolto era una Tesla e quindi sono subito venuti immediatamente alla mente tutti i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto le auto di Elon Musk che hanno subito incidenti a causa di un incauto utilizzo dell’autopilot.

Nel caso in questione, la donna affermerebbe che l’auto avrebbe accelerato all’improvviso. L’Autopilot in questo caso, però, non sarebbe stato funzionante visto che la donna stava parcheggiando anche se rimarrebbe da comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Tesla è intervenuta sull’accaduto affermando che è solita analizzare con attenzione tutti i log dell’incidente e che in questo caso tutto ha funzionato a dovere. Sembrerebbe plausibile, quindi, che la donna abbia inavvertitamente scambiato il pedale del freno con quello dell’acceleratore e che a causa della forte accelerazione dell’auto ne abbia perso il controllo. Solo le indagini potranno, comunque, appurare cosa sia davvero successo.

La cosa importante, a questo punto, è che nessuno sia rimasto ferito.