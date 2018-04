Windows 10 build 17655 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Redstone 4 o April Update è prossimo al debutto ma questo non sta fermando Microsoft nel suo lavoro di sviluppo di Windows 10. Nella serata di ieri, infatti, il gigante del software ha rilasciato agli insider che fanno parte del canale Skip Ahead, la build 17655 di Windows 10 Redstone 5, il prossimo importante step di Windows 10 che arriverà verso la fine dell’anno. Non si tratta di una build particolarmente ricca di novità ma il gigante del software ha introdotto comunque alcuni elementi degni di nota.

Microsoft, infatti, ha iniziato a rivedere in maniera sostanziale la gestione della connettività all’interno di Windows 10. La casa di Redmomd sta trasformando lo stack di rete dopo 20 anni attraverso il framework Net Adapter. All’interno di questa build spiccano nuovi driver per la gestione dei sistemi dedicati alla connettività mobile. Dunque, se il proprio PC supporta le SIM e dispone di un modem interno o se utilizza una chiavetta Internet USB, sarà possibile iniziare a provare questi nuovi driver che dovrebbero migliorare l’esperienza d’uso di questa forma di connettività mobile. Ovviamente, Microsoft chiede agli Insider di fornire più feedback possibili al riguardo.

Questa build introduce anche un paio di correttivi in Edge e nell’area di notifica. Ovviamente non mancano ancora i problemi visto che trattasi pur sempre di una versione di sviluppo ancora molto acerba. Proprio per questo il suggerimento è quello di provarla solamente all’interno di macchine di test e non di computer dedicati alla produttività.

Al momento, le novità di Redstone 5 svelate sino ad ora da Microsoft non sono molte. Possibile, comunque, che all’appuntamento di Build 2018 che inizierà il prossimo 7 di maggio, il gigante del software faccia il punto della situazione dello sviluppo del suo sistema operativo ed annunci tutte le principali novità che arriveranno verso la fine dell’anno.