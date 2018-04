Xbox One, Microsoft rilascia l’update di aprile

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato a distribuire l’atteso aggiornamento di primavera per Xbox One conosciuto anche come “April Xbox Update”. Trattasi di un aggiornamento che gli Insider hanno testato a lungo nelle ultime settimane e che porta interessanti novità a tutti i possessori delle console next generation della casa di Redmond. L’aggiornamento è disponibile sia per l’Xbox One originale che per le più recenti Xbox One S e Xbox One X. Gli Insider che hanno testato l’update non dovranno effettuare nessun nuovo download.

Il rollout, come da tradizione, procederà a scaglioni e quindi ci potrebbero volere alcuni giorni prima che l’update sia disponibile per tutti quanti. Le novità che caratterizzano questo aggiornamento sono davvero molte. Gli utenti Xbox One potranno, adesso, contare sul supporto ai monitor con risoluzione 1440p che è molto gettonata tra i giocatori. Ovviamente, la console continua a supportare anche le precedenti risoluzioni video. Microsoft ha anche introdotto il supporto a FreeSync a patto, ovviamente, che i giocatori utilizzino un monitor dotato di questa tecnologia sviluppata da AMD. Tecnologia che permette di eliminare problemi di v-sync o frame-rate nei giochi più complessi.

Altra novità l’arrivo della funzione “Auto Low-Latency Mode” (Consenti la modalità automatica a bassa latenza) che permette alla console di dialogare direttamente con le TV e i monitor che supportano questa tecnologia per attivare o disattivare automaticamente la modalità di gioco che permette di minimizzare l’input lag.

Altra grande novità la nuova funzione “Share Controller” di Mixer. In breve, i giocatori potranno condividere in diretta su Mixer il loro controller di gioco con gli spettatori che quindi potranno intervenire nelle fasi di gioco per aiutare i giocatori.

Altra novità la possibilità di poter condividere screenshot e video su Twitter con tanto di hashtag #XboxShare e il nome del gioco. Tra le ulteriori novità minori introdotte con l’aggiornamento si menzionano alcuni miglioramenti nell’utilizzo di Edge sulla console, un sistema audio maggiormente immersivo, l’introduzione di filtri per gli inviti ai Club, un nuovo Feed delle notizie per i Club, un nuovo pulsante di ricerca e la possibilità di aprire i tornei a tutti.