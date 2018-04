Xiaomi apre il sito ufficiale in Italia

Luca Colantuoni,

In occasione dello sbarco in Europa, Xiaomi aveva evidenziato che gli utenti italiani sono tra i più numerosi. Pochi giorni dopo sono iniziate le vendite di alcuni smartphone su Amazon Italia e ora è online il sito ufficiale per il nostro paese. Da qualche giorno è stato anche aperto il canale YouTube ed è possibile acquistare i dispositivi più popolari sul sito di MediaWorld.

Il sito web italiano è sostanzialmente una “copia” di quello spagnolo, ma al momento non sono stati pubblicati i prezzi dei prodotti. Xiaomi ha inserito tutte le informazioni su tre smartphone delle serie Mi (Mi Max 2, Mi MIX 2 e e Mi A1) e otto smartphone della serie Redmi (Redmi Note 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi Note 5A Prime, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A e Redmi Note 5A).

Galleria di immagini: Xiaomi Mi A1, immagini dello smartphone

Gli utenti italiani potranno acquistare anche la Mi Action Camera 4K, lo scooter elettrico, il Mi Box con Android TV, Mi Band 2, la bilancia smart, lo spazzolino elettrico, gli auricolari Bluetooth e due power bank. Cliccando sul link “Dove puoi acquistarlo” viene visualizzato solo il link a MediaWorld. Non è noto se verranno aggiunti altri rivenditori. Quasi sicuramente sarà possibile l’acquisto direttamente dal sito Xiaomi, come avviene in Spagna.

Chi vuole rimanere aggiornati sulle novità può seguire la Mi Community italiana, la pagina Facebook e da pochi minuti anche l’account Instagram. Nelle prossime settimane è prevista l’apertura del primo store fisico a Milano.