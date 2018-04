Un iPhone SE di vetro appare online

Marco Grigis,

Sta generando parecchia curiosità l’apparizione di un inedito iPhone SE in rete, un device che potrebbe rappresentare la seconda generazione del dispositivo da quattro pollici di Apple. Da giorni si vocifera una possibile presentazione nel mese di maggio, così la comparsa di un video sul social network Sina Weibo ha mandato gli appassionati letteralmente in subbuglio. Eppure molti dettagli lasciano intendere come il device mostrato sia probabilmente molto lontano da quello che verrà presentato da Cupertino.

Così come già annunciato, l’esemplare è apparso sul social network cinese Sina Weibo, per poi essere rilanciato su YouTube. Dall’aspetto appare del tutto similare alla prima versione di iPhone SE, fatta eccezione per una finitura posteriore in vetro, segno forse dell’abilitazione anche di questo modello alla ricarica online. Alcuni dettagli, però, sollevano un certo scetticismo.

Innanzitutto, non sembrano esservi modifiche sostanziali della scocca, un fatto abbastanza improbabile considerato come l’attuale iPhone SE riprenda il design di iPhone 5, un design ormai datato. Non si esclude, di conseguenza, Apple possa aver optato per una riprogettazione più intensa. Ancora, nel filmato si nota chiaramente la presenza di un jack da 3.5 millimetri per le cuffie: una presenza in contraddizione con i rumor emersi la scorsa settimana, pronti a confermare l’abbandono a questa porta audio anche sul più piccolo degli smartphone targati mela morsicata.

Non è però tutto: sul retro del dispositivo manca la serigrafia di gran parte delle informazioni tipiche del device, quali certificazioni e autorizzazioni, mentre è presente una singola riga contenente la parola iPhone. In molti, di conseguenza, ritengono possa semplicemente trattarsi di uno dei tanti cloni che affollano il mercato cinese.

Così come già anticipato, il nuovo iPhone SE potrebbe essere lanciato nel mese di maggio, senza un evento ufficiale. Il device dovrebbe incorporare un processore della linea A10 Fusion, lo stesso incluso in iPhone 7, e garantire prestazioni pressoché analoghe a quest’ultimo device.