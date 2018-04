LG G7 ThinQ, nuove immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

In attesa dell’annuncio che avverrà il 2 maggio a New York continuano a trapelare informazioni sul nuovo LG G7 ThinQ. Il noto leaker Evan Blass ha condiviso su Twitter una foto in alta risoluzione dello smartphone, per l’esattezza la variante Aurora Black. Un’altra immagine svela invece le impostazioni che permetteranno di personalizzare il notch. Intanto gli utenti che hanno acquistato il precedente LG G6 riceveranno a breve l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo.

Il design scelto dal produttore coreano per il G7 ThinQ non è più un segreto. Per incrementare la diagonale dello schermo senza incidere sulle dimensioni complessive è stato creato un notch nella parte superiore del display che ospita la fotocamera frontale, l’auricolare e i sensori. La “tacca” potrà essere nascosta utilizzando le opzioni presenti nel menu Second Screen. L’utente avrà anche la possibilità di scegliere l’angolo di curvatura e il colore del bordo fittizio che verrà mostrato per la schermata Home e tutte le app preinstallate.

LG ha confermato alcune caratteristiche dello schermo: pannello LCD Super Bright da 6,1 pollici, risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e luminosità massima di 1.000 nit. Lo smartphone dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 845, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, altoparlanti stereo con audio Hi-Fi, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh con ricarica wireless. Sul lato sinistro è stato aggiunto un pulsante dedicato per l’attivazione di Google Assistant.

Anche se con molto ritardo, il produttore ha comunicato che Android 8.0 Oreo per G6 verrà distribuito in Corea a partire dal 30 aprile. Il rollout verrà successivamente esteso ad altri paesi. Nelle prossime settimane saranno aggiornati anche V20 e G5. Recentemente è stato aperto un Software Upgrade Center che dovrebbe velocizzare il rilascio delle nuove versioni del sistema operativo Google.