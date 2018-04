Volantino MediaWorld, arriva la computer mania

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valevole sino al prossimo 6 maggio. Il titolo del volantino “computer mania” è un chiaro riferimento al suo contenuto. Al suo interno, infatti, i clienti della catena di elettronica troveranno molte offerte e proposte sui computer di ultima generazione e sui loro più interessanti accessori. Per esempio, si segnala il notebook HP Pavilion 15-CK001NL con processore Intel Core i5, 12GB di RAM e SSD da 128GB con HD da 1TB al prezzo di 696 euro.

In alternativa, MediaWorld propone il notebook ASUS Vivobook S510UR-BR175T con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 1TB di disco fisso a 599 euro. Oppure, per gli amanti del gaming, la catena di elettronica propone anche il notebook HP OMEN 15-ce010nl con processore Intel Core i7, 16GB di RAM, nVidia GeForce GTX 1050 Ti e disco fisso da 1TB al prezzo di 1299 euro. Tutti questi prodotti dispongono del sistema operativo Windows 10. All’interno del volantino spiccano anche molte periferiche ed accessori per il mondo dell’informatica come stampanti, monitor, tastiere e moltissimo altro ancora.

Non solo computer, comunque, Il nuovo volantino di MediaWorld propone anche il nuovo iPad nella versione con 32GB di memoria, WiFi e connettività dati al prezzo di 489 euro. Tra gli smartphone, invece, spiccano il Huawei P20 a 679 euro ed il Samsung Galaxy A8 a 449 euro.

Presenti anche gli innovativi smart speaker di Google. Il nuovo Google Home è proposto a 149 euro, mentre il Google Home Mini a 59,99 euro. Per gli appassionati del gaming si segnalano le console Nintendo Switch a 299 euro e la PS4 Pro con un secondo controller a 399 euro.

Infine, MediaWorld propone anche un’interessante selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che amano la vera alta definizione.