Windows 10 Fall Creators Update: diffusione record

In attesa che Microsoft porti al debutto Windows 10 April Update, l’attuale Fall Creators Update continua ad ottenere ottimi riscontri tanto che AdDuplex certifica che questa variante di Windows 10 ha raggiunto un livello di diffusione record, facendo molto meglio di ogni passato aggiornamento funzionale del sistema operativo della casa di Redmond. Secondo i rilevamenti effettuati da AdDuplex, Fall Creators Update è presente sul 92,1% dei PC Windows 10.

Quello che stupisce, però, non è tanto il suo livello di diffusione, quanto il fatto che sia stato abbracciato da un così elevato numero di utenti in appena 6 mesi dal suo debutto. Un livello di diffusione che presto non potrà che calare visto che a breve arriverà April Update ma questi dati dimostrano ancora una volta che il lavoro molto duro che sta portando avanti Microsoft nello sviluppo del suo sistema operativo sta dando i suoi frutti. AdDuplex mette anche in evidenza un dato anomalo e cioè il raddoppio degli utenti Insider. Un dato che probabilmente potrebbe essere spiegato dal fatto che April Update o Redstone 4 sta tardando a causa di una serie di problemi dell’ultimo minuto e quindi alcuni utenti avrebbero deciso di installare la versione sviluppo del sistema operativo in attesa di ricevere quella finale.

AdDuplex mette anche in evidenza il livello di diffusione dei prodotti Surface di Microsoft. Da questo punto di vista non ci sarebbero particolari sorprese rispetto alle passate rilevazioni. Il Surface Pro 4 risulta essere il Surface più diffuso ma il report mette in evidenza anche l’ottimo grado di apprezzamento verso il più recente Surface Pro 2017. Il Surface Laptop, invece, continua a non convincere gli utenti di Microsoft con un tasso di adozione molto basso.