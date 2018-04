BlackBerry Athena, tastiera QWERTY e Android Oreo?

Luca Colantuoni,

L’azienda canadese non produce più smartphone, ma il noto marchio tornerà sul mercato con un nuovo modello realizzato da TCL Communication. In base alle indiscrezioni che circolano da qualche settimana si tratterebbe del BlackBerry Athena con tastiera QWERTY, quindi successore del BlackBerry KEYone, annunciato oltre un anno fa al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Le prime informazioni sul BlackBerry Athena risalgono al mese di febbraio, quando sono apparse riferimenti nel database di Geekbench. All’inizio di aprile era stato pubblicato online un press render e ora le principali specifiche sono state confermate dalla TENAA, l’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina. Lo smartphone avrà uno schermo da 4,5 pollici con risoluzione di 1620×1080 pixel e rapporto di aspetto 3:2, come il BlackBerry KEYone. Sotto il display c’è la famosa tastiera QWERTY retroilluminata a quattro righe con supporto per il flick typing e 52 scorciatoie per il lancio delle applicazioni. Il lettore delle impronte è ovviamente nella barra spaziatrice.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La principale novità, visibile all’esterno, è rappresentata dalla doppia fotocamera posteriore disposta orizzontalmente nell’angolo superiore sinistro. Uno dei sensori dovrebbe avere una risoluzione di 12 megapixel, mentre per la fotocamera frontale si prevede una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Presenti inoltre la porta USB Type-C, la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 3.360 mAh che supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il BlackBerry Athena potrebbe arrivare sul mercato come BlackBerry KEY2 nelle colorazioni nero e argento.