Microsoft rilascia Windows 10 April 2018 Update

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato l’inizio del rilascio pubblico di Windows 10 April 2018 Update, il nuovo grande step del suo sistema operativo che introduce tante nuove funzionalità pensate per esaltare ancora di più l’usabilità della piattaforma ed offrire nuove opportunità agli utenti. Lo sviluppo di questo importante aggiornamento funzionale del sistema operativo ha avuto qualche piccolo intoppo nelle ultime settimane, cosa che ha costretto la società ha rinviarne il rilascio. Finalmente, però, dopo tanto lavoro, adesso è tutto pronto per permettere agli utenti di mettere le mani su tutte le novità che gli Insider hanno testato negli ultimi mesi.

Il download di questo nuovo aggiornamento funzionale del sistema operativo di Microsoft sarà disponibile da oggi solamente manualmente, utilizzando “Update Assistant”, “Media Creation Tool” o effettuando una ricerca diretta attraverso Windows Update. L’installazione, dunque, dovrà essere effettuata solo manualmente. La distribuzione globale su Windows Update, invece, inizierà solamente il prossimo martedì 8 maggio e, come di consuetudine, procederà a scaglioni in maniera che tutti possano godere della migliore esperienza d’aggiornamento possibile. L’intero rollout, dunque, potrebbe durare alcune settimane e per gli impazienti l’unico modo per installare immediatamente l’aggiornamento di Windows 10 è quello di utilizzare gli strumenti menzionati in precedenza.

Windows 10 April 2018 Update, si ricorda, introdurrà grandi novità all’interno del sistema operativo. Per esempio, il gigante del software porterà al debutto Timeline, una funzione che permetterà agli utenti di riprendere le loro vecchie attività in un qualsiasi momento anche su di un altro dispositivo.

Il gigante del software ha anche lavorato duramente per migliorare Cortana ed il suo browser Edge senza dimenticarsi di affinare la piattaforma di Mixed Reality.

Tra la moltitudine di novità che arriveranno con Windows 10 April 2018 Update si ricordano anche le nuove modifiche all’interfaccia che abbraccia sempre di più il Fluent Design, l’introduzione di Near Share, una sorta di AirDrop e Focus Assist che permette di disattivare le notifiche fastidiose per concentrarsi sul proprio lavoro.

L’aggiornamento a Windows 10 April 2018 Update è molto pesante e richiede una connessione a banda larga molto veloce per essere scaricato in tempi brevi. Microsoft ha lavorato molto per ridurre i tempi morti dell’installazione, tuttavia l’intera procedura potrebbe richiedere anche un paio di ore, ma molto dipenderà dalla potenza del PC.