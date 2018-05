Atari VCS in pre-ordine dal 30 maggio su Indiegogo

Cristiano Ghidotti,

Sarà la piattaforma Indiegogo ad accogliere la campagna di crowdfunding dedicata ad Atari VCS. Del progetto, conosciuto inizialmente come Ataribox, si è già parlato più volte in passato: si tratta della riedizione di una console storica come l’Atari 2600, una piattaforma arrivata sul mercato nell’ormai lontano 1977 e capace di lasciare un segno indelebile nell’evoluzione dell’industria videoludica.

La fase di pre-ordine sarà aperta nella giornata del 30 maggio e le prime unità potranno essere acquistate a partire dal prezzo di 199 dollari. Le spedizioni prenderanno invece il via molto più avanti, nella primavera 2019. Riservata al finanziamento su Indiegogo la Collector’s Edition con la fascia frontale realizzata in legno, che sarà affiancata dalla versione Onyx con finiture in colore nero.

Progettata da Atari in California, la console sarà accompagnata dalle periferiche Modern Controller e Classic Joystick realizzate in partnership con Power A per l’interazione con i giochi. Dal punto di vista tecnico il prodotto si basa su hardware fornito da AMD con una GPU custom Radeon, supporto alla risoluzione 4K, alla modalità HDR e ai 60 fps di framerate. Non mancano poi uno storage espandibile, il modulo WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e porte USB 3.0.

Inclusi più di un centinaio di giochi che rendono omaggio al glorioso passato del brand come Asteroids, Centipede, Breakout, Missile Command, Gravitar e Yars’ Revenge, oltre a titoli più recenti non ancora annunciati. Atari VCS sarà anche un dispositivo dedicato all’intrattenimento multimediale con supporto alle piattaforme di streaming. Queste le parole di Michael Arzt, COO of Connected Devices dell’azienda.