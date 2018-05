Facebook ridisegna Messenger

Filippo Vendrame,

Facebook, durante la conferenza F8, ha mostrato il futuro di Messenger. Il social network aveva in passato già fatto sapere di voler rivedere completamente la sua app di messaggistica per renderla più semplice e funzionale. Durante la prima giornata della conferenza F8, la società ha quindi mostrato in anteprima il restyling di Messenger. Mark Zuckerberg ha evidenziato come le persone desiderino un’esperienza d’uso semplice e veloce quando utilizzano l’app per messaggiare.

Il social network è proprio partito da questo concetto per lavorare al restyling di Messenger. Non è chiaro quando la nuova app arriverà, ma David Marcus, vicepresidente di Messenger, ha affermato che il nuovo design debutterà molto presto. Lecito, dunque, attendersi novità in tal senso forse già nelle prossime settimane. Tra le novità più interessanti del nuovo Messenger la “modalità dark” che risulterà particolarmente gradita a tutti coloro che dispongono di uno smartphone dotato di un display OLED. Quanto svelato da Facebook durante la conferenza permette di scoprire che il nuovo Messenger avrà un look effettivamente molto più pulito e semplice. I primi screenshot condivisi dalla società mettono in evidenza un’interfaccia basata su tre schede principali tutte incentrate sulla comunicazione.

Le icone per la videocamera e la chat video rimangono presenti nella parte superiore destra dell’app, ma tutto sembra molto più snello. Finalmente, sembra che Messenger sia tornata ad essere un’applicazione che focalizza l’attenzione sulla comunicazione. Chi oggi ha abbracciato Messenger Lite per avere sotto mano un’app pulita e senza fronzoli potrebbe decidere di tornare nuovamente ad utilizzare l’app principale.

Non rimane, dunque, che attendere che Facebook decida di rilasciare ufficialmente la nuova app per scoprire tutti i dettagli di questo nuovo ed importante restyling funzionale.