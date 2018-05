Instagram, integrazione con GoPro e Spotify

Filippo Vendrame,

Instagram, durante il Keynote della conferenza F8 di Facebook che si è svolta nella serata di ieri, ha annunciato moltissime novità per la sua applicazione con l’obiettivo sempre ben chiaro di offrire ai suoi utenti la migliore esperienza d’uso possibile. Nello specifico, la novità più interessante riguarda l’integrazione nelle Storie delle app di GoPro e Spotify. Tutti coloro che utilizzano queste applicazioni potranno utilizzare il pulsante di condivisione per inviare i contenuti direttamente ad una Storia di Instagram.

In altre termini, gli utenti potranno condividere il loro brano preferito o quello che stanno ascoltando, oppure una foto o un video catturati con l’action camera direttamente all’interno di una nuova Storia. Instagram sottolinea che non sarà in alcun modo necessario collegare il proprio account alle altre app. L’integrazione con Spotify e GoPro, però, è solamente l’inizio. Il social network, infatti, ha evidenziato che in futuro arriveranno supporti ad altre applicazioni. Questo significa che prossimamente gli utenti potranno condividere nelle loro Storie altri contenuti provenienti da ulteriori applicazioni di terze parti. Trattasi sicuramente di un progetto molto interessante che alza l’asticella della qualità delle Storie di Instagram che sono un prodotto molto apprezzato da parte degli iscritti.

Una volta che il contenuto sarà condiviso, gli utenti potranno sempre personalizzare le loro Storie con i soliti filtri, effetti ed adesivi.

Instagram ha inoltre annunciato anche il prossimo arrivo del tanto atteso supporto alle videochiamate, una funzionalità molto richiesta dagli utenti. Il social network ha anche ufficializzato l’arrivo di una nuova sezione Esplora, riprogettata per aiutare gli iscritti ad individuare più facilmente quello che vorrebbero trovare.

Instagram permetterà anche ad alcuni speciali account di poter creare esperienza uniche ed interattive per i propri follower con filtri, effetti ed adesivi personalizzati.

Infine, il social network fotografico ha anche annunciato un nuovo e speciale filtro per fermare il bullismo.