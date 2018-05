Oculus Go ufficiale in Italia

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato ufficialmente il nuovo visore Oculus Go durante il Keynote della conferenza F8 che si è svolto nella serata di ieri. Il nuovo visore per la realtà virtuale del social network sarà da subito disponibile in 23 Paesi tra cui l’Italia con prezzi a partire da 219 euro. Questo interessante prodotto era già stato svelato lo scorso ottobre 2017 ed è stato progettato con l’obiettivo di permettere a tutti di poter entrare nel mondo della realtà virtuale. Oltre al prezzo molto interessante, infatti, Oculus Go è un visore per la realtà virtuale standalone, cioè non necessita di essere collegato ad un computer per funzionare.

Oculus Go, infatti, integra al suo interno tutte le componenti necessarie per poter funzionare. Dal punto di vista del design ricorda molto Oculus Rift ma in questo caso il visore è stato rivestito di un elegante tessuto traspirante. Per quanto riguarda, invece, la scheda tecnica, questo nuovo prodotto non presenta particolari novità rispetto a quanto già annunciato in passato. Oculus Go integra un display LCD da 5,5 pollici con risoluzione WQHD (2560×1440 pixel) con lenti caratterizzate da un elevato angolo di visione che dovrebbero garantire un’esperienza d’uso di altissimo livello. Non mancano anche altoparlanti stereo con audio spaziale ed un microfono integrato per ulteriormente migliorare l’immersione nella realtà virtuale.

Rispetto all’Oculus Rift non sono presenti sensori che permettono di tracciare la posizione nello spazio delle persone. Tuttavia, Oculus Go dispone di un comodo controller wireless molto simile a quello presente nell’ultima generazione del Gear VR di Samsung. Facebook evidenzia di aver lavorato a stretto contatto con Xiaomi e Qualcomm per realizzare questo innovativo prodotto. Il processore utilizzato, infatti, è un Qualcomm Snapdragon 821. La batteria ricaricabile interna dovrebbe garantire circa 2 ore d’uso.

Oculus ha ottimizzato il software per offrire ai suoi utenti una piattaforma di altissimo profilo è già oggi sono disponibili più di 1000 app e giochi. Un prodotto, dunque, che si può considerare come una via di mezzo tra il Gear VR di Samsung e l’Oculus Rift, sicuramente una delle scelte più interessanti per chi intende entrare nel mondo della realtà virtuale.

Prezzi di 219 euro per la variante da 32GB e di 269 euro per la declinazione da 64GB.