Samsung Galaxy S9 anche con 128 e 256 GB di storage

Luca Colantuoni,

Ha destato qualche sorpresa la presenza di soli 64 GB di storage nei nuovi Galaxy S9 e S9+, considerato che molti concorrenti di Samsung offrono già capacità maggiori. Il produttore coreano ha quindi deciso di correggere il “difetto”, annunciando due versioni con 128 e 256 GB di memoria flash. Purtroppo, almeno per il momento, l’acquisto è riservato esclusivamente agli utenti statunitensi.

I due smartphone permettono di incrementare lo spazio di archiviazione attraverso schede microSD fino a 400 GB, ma le prestazioni non sono paragonabili a quelle della memoria UFS 2.1. Tra le novità più interessanti dei Galaxy S9/S9+ c’è il supporto per il video in super slow motion. Per questa e altre funzionalità, come la registrazione video a risoluzione 4K, occorre una maggiore quantità di storage, tenendo conto che gli utenti utilizzano lo smartphone per conservare qualsiasi contenuto multimediale, inclusi brani musicali e serie TV da ascoltare e vedere offline.

Le versioni con 128 e 256 GB di storage sono indirizzate anche agli utenti che usano i Galaxy S9/S9+ per conservare file personali e di lavoro. In quest’ultimo caso, la sicurezza viene garantita dalla crittografia offerta da Samsung Knox. L’acquisto sarà possibile dal prossimo 18 maggio su Samsung.com. Tre i colori disponibili: Lilac Purple, Coral Blue e Midnight Black.

I prezzi sono 769,99 e 889,99 dollari per i Galaxy S9 e S9+ da 128 GB, 819,99 e 939,99 dollari per i Galaxy S9 e S9+ da 256 GB. Non è noto se queste varianti arriveranno anche in Europa. Gli utenti che ordineranno gli smartphone tra i 1 e il 17 maggio riceveranno gli auricolari Gear IconX (2018) in regalo e potranno acquistare lo smartwatch Gear S3 Frontier a 99,00 dollari.