Smartwatch Yamay in offerta: fitness e notifiche

Floriana Giambarresi,

Gli smartwatch sono divenuti ormai molto popolari grazie alle funzionalità uniche che possiedono per monitorare attività fisica e salute di chi ne indossa uno al polso; una offerta lampo su Amazon mette oggi a disposizione lo smartwatch Yamay a un prezzo particolarmente conveniente: il suo costo infatti passa dai 52 euro ai 39 euro con spedizione gratuita, per un orologio bello da vedere, resistente all’acqua e capace anche di ricevere le notifiche dallo smartphone per non doverlo estrarre dalla borsa o dalla tasca quando si è all’aperto.

Orologio piacevole, dal design sportivo e con personalità, il prodotto di Yamay dispone di una scocca in alluminio placcata in metallo con viti in acciaio inossidabile; può essere indossato durante il lavaggio delle mani, quando si fa il bagno, durante le attività di nuoto e le immersioni sott’acqua, essendo dunque in grado di soddisfare qualsiasi esigenza che può presentarsi durante la giornata. Si controlla tramite lo schermo touchscreen, ampio 1,54 pollici.

Come praticamente tutti gli smartwatch sul mercato, il dispositivo in questione può registrare il battito cardiaco, i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate, può monitorare la qualità del sonno, ricordare all’utente quando è il momento di bere e quando è giunto quello di muoversi, poiché ha svolto attività sedentarie troppo a lungo.

Ma non solo: abbinandolo a uno smartphone Android o a un iPhone tramite connettività Bluetooth, si avrà la possibilità di rispondere ed effettuare chiamate telefoniche direttamente dall’orologio, sincronizzare la rubrica telefonica, visualizzare la cronologia di chiamate ed SMS, visualizzare le notifiche da WhatsApp, da Facebook, Twitter, e controllare la musica dal telefono a distanza, dal polso. A bordo vi è una batteria ricaricabile via USB che dovrebbe offrire tra 1 e i 2 giorni di autonomia d’uso.

In definitiva, è un buon smartwatch per chi desidera controllare le notifiche dal polso e vuole monitorare la propria forma fisica, senza troppe pretese. Una comodità di cui è possibile dotarsi approfittando della super offerta odierna su Amazon.