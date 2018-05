Xiaomi Amazfit Antelope, ecco le scarpe connesse

Floriana Giambarresi,

Delle scarpe da running dal design dinamico e traspirante, ma soprattutto dotate di funzioni intelligenti per aiutare chi corre a tenere traccia dell’attività fatta: sono le Amazfit Antelope Light Sport Shoes, che Huami (di Xiaomi) ha appena presentato in Cina al prezzo di soli 25 euro circa. Non è noto quando e se perverranno anche in Europa ma dispongono di diversi aspetti interessanti che mostrano la direzione intrapresa da tale tipologia di indossabili.

Coloratissime, caratterizzate da un design semplice ma accattivante che secondo la casa produttrice si ispira alle linee filanti dell’architettura contemporanea e realizzate con materiali ultraleggeri di ultima generazione, le scarpe connesse vengono presentate come particolarmente resistenti anche se hanno una consistenza morbida; il design include anche uno strato impermeabile trasparente, ma tiene conto della necessità di flusso d’aria verso l’interno per un maggiore effetto traspirante. Anche la suola adotta un design ergonomico e la soletta è disegnata secondo la curvatura naturale delle ossa del piede; funge da ammortizzatore, assorbendo la forza dell’impatto dei piedi a terra grazie a un innovativo materiale denominato ERC.

L’aspetto più peculiare delle Amazfit Sports risiede nelle sue funzioni intelligenti. Le scarpe integrano infatti un chip MIJIA Smart Core 2 che registra i dati in base al movimento giornaliero effettuato tenendo traccia così dei passi, dei chilometri percorsi e delle calorie bruciate. Attivando inoltre la speciale modalità corsa questi dati saranno integrati con altri più avanzati, dedicati specificamente al running, come ad esempio il ritmo e la cadenza.

Le scarpe da corsa Amazfit Antelope Light sono disponibili in Cina in diverse misure che vanno dalla taglia 35 alla 45, nelle colorazioni nero, arancio vivace, grigio, verde menta e rosa. In vendita attraverso la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, Youpin, finora hanno ottenuto una risposta travolgente. Non ci sono tuttavia indicazioni sul fatto che il prodotto sarà disponibile anche al di fuori del mercato cinese, ma è probabile che siano ordinabili tramite i soliti canali noti, come accade già per altri prodotti della gamma Amazfit.