Amazon punta a Flipkart

Filippo Vendrame,

Amazon vuole estendere ulteriormente la sua presenza nel mercato asiatico dell’ecommerce ed avrebbe fatto una formale offerta per l’acquisto del 60% di Flipkart, il ben noto gigante indiano dell’ecommerce e che è uno dei più grandi rivali proprio di Amazon nel territorio asiatico. Stando a quanto riferisce CNBC, la mossa della società di Jeff Bezos sarebbe nata dalla volontà di contrastare Walmart che a sua volta sarebbe intenzionata ad acquisire il controllo di Flipkart.

Non ci sarebbero particolari dettagli sull’offerta messa sul piatto da Amazon, ma la società di Jeff Bezos sarebbe pronta a firmare un patto di non concorrenza ed a pagare una penale di ben 2 miliardi di dollari nel caso l’affare non vada positivamente in porto. Walmart avrebbe, invece, messo sul piatto un’offerta molto vicina ai 12 miliardi di dollari e garantirebbe a Flipkart una continuità operativa promettendo che il CEO della società, Kalyan Krishnamurthy, non vorrebbe sostituito. Probabile, comunque, che dal punto di vista economico l’offerta di Amazon sia molto vicina a quella di Walmart anche se l’obiettivo di Walmart sarebbe di arrivare all’80% dell’azienda indiana.

Sembrerebbe, tuttavia, che Amazon sia in svantaggio rispetto a Walmart. Flipkart sarebbe maggiormente orientato a cedere alle lusinghe di Walmart e Sachin Bansal, fondatore di Flipkart, si sarebbe già recato in America per visionare i negozi della catena di Walmart.

Amazon, dunque, potrebbe essersi mossa in ritardo e il colloso indiano dell’ecommerce potrebbe sfuggirli dalle mani. Si tratterebbe di un duro colpo per la compagnia di Jeff Bezos sia perché Flipkart è un’azienda molto importante nel mercato asiatico oggi molto dinamico e sia perché l’acquisizione sarebbe operata da Walmart, storico rivale di Amazon.

Una decisione ufficiale dovrebbe essere presa nel giro delle prossime settimane.