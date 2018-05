Apple Watch scopre ulcera perforata, salva una vita

Floriana Giambarresi,

Dopo aver anticipato un infarto e aver rilevato in anticipo un grave problema renale non diagnosticato, Apple Watch riesce a salvare un’altra vita, quella di un uomo di New York con l’ulcera perforata. I medici ritengono che non sarebbe sopravvissuto se non fosse stato per la notifica dello smartwatch.

William Mondizelis, 32 anni, era al lavoro quando si è sentito improvvisamente male: dopo aver accusato un capogiro, è andato in bagno dove ha scoperto che stava sanguinando. L’Apple Watch che stava indossando in quel momento gli ha consigliato di rivolgersi a un medico: prendendo sul serio la notifica, l’uomo ha chiesto alla madre di portarlo in ospedale dove si è appreso che aveva perso l’80% del suo sangue a causa di un’ulcera perforata. Ha avuto bisogno di una trasfusione e di un intervento chirurgico ma fortunatamente ce l’ha fatta.

I medici ritengono che se non avesse ricevuto l’avviso dall’orologio non sarebbe sopravvissuto all’emergenza medica perché non avrebbe prestato attenzione ai sintomi e soprattutto perché fino a quel momento non aveva accusato alcuna problematica. «Avrei lavorato nel mio ufficio e mi avrebbero trovato morto», ha detto il newyorkese, aggiungendo di essere «molto fortunato».

«Spero che la mia storia possa spingere le persone a usare la tecnologia. Nel mio caso, era come un piccolo angelo che mi osservava. È stato davvero un dispositivo magico», ha aggiunto l’uomo. Non è chiaro se i sintomi di Monzidelis siano stati scoperti dall’app dello studio Heart Study di Apple, da un altro titolo simile o dalle funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca incorporate nel dispositivo.

A ogni modo, non è la prima volta che un Apple Watch riesce ad allertare un utente di una situazione potenzialmente pericolosa e anche mortale. Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute, il dispositivo con la mela morsicata vanta anche strumenti di comunicazione che possono aiutare a salvare vite umane. L’anno scorso ad esempio una donna ha utilizzato la funzione di emergenza SOS integrata nell’orologio per contattare i soccorritori dopo un incidente in auto provocato da una persona ubriaca.