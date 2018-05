Ariete 2718 Xclean, robot aspirapolvere in offerta

Floriana Giambarresi,

Un robot aspirapolvere che facilita le pulizie domestiche rimuovendo in autonomia pavimenti e tappeti senza urtare i mobili e aggirando gli ostacoli è oggi protagonista di una offerta lampo su Amazon: si tratta dell’Ariete 2718 Xclean, in cui prezzo passa dai 149 euro ai 119 euro con spedizione gratuita, solo per poche ore.

Dotato di sensori anti-ostacolo e anti-caduta, l’aspirapolvere robot riesce a pulire pavimenti e tappeti evitando la mobilia, così da non rovinarla, le scale e altri punti in cui potrebbe cadere. Dalle dimensioni ridotte (30 centimetri di diametro e 7,5 centimetri di altezza) e dal tipico design rotondo dei dispositivi di questo genere, l’Ariete Xclean dispone di una batteria capace di garantire un’autonomia d’uso di circa 90 minuti ma quando sta per scaricarsi è in grado di tornare automaticamente alla sua base di ricarica, così da completare tutto un intero ciclo di pulizia anche quando si ha un appartamento grande.

Il device ha due livelli di filtrazione, primario ed HEPA, per pulire tutte le superfici, tappeti inclusi. Non mancano poi due spazzole laterali per pulire anche negli angoli, un serbatoio da 300 cc che si svuota e pulisce facilmente e ben sei modalità di pulizia: automatica, negli angoli, programmazione, lungo il muro e spot. Presente un telecomando per direzionarlo dove si desidera e controllarlo anche se tutte le funzioni sono direttamente visibili sul display LED disponibile sul corpo del robot: premendo il tasto CLEAN ad esempio il robot si aziona in modalità automatica per completare un intero ciclo di pulizia.

Trattasi dunque di un robot aspirapolvere ideato per consentire di risparmiare tempo nelle pulizie di casa, dotato di un ottimo rapporto qualità/prezzo. E, in giornata odierna, approfittare di tale comodità è ancora più conveniente grazie all’offerta lampo su Amazon.