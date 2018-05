ASUS X507, notebook essenziale con dual storage

Luca Colantuoni,

ASUS X507 è il nuovo notebook economico annunciato dal produttore taiwanese. Nonostante un prezzo accessibile a tutti, il laptop possiede caratteristiche molto interessante e integra componenti che solitamente si trovano in prodotti più costosi, come il display NanoEdge, la configurazione dual storage e il lettore di impronte digitale. Si tratta quindi di un dispositivo adatto alla produttività e all’intrattenimento.

ASUS X507 possiede uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione HD (1366×768 pixel) o full HD (1920×1080 pixel), trattamento antiriflesso, angoli di visualizzazione di 178 gradi e spazio colore 45% NTSC. Lo spessore ridotto delle cornici laterali (8,1 millimetri) hanno permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 75,4%. La portabilità è testimoniata dallo spessore di soli 21,9 millimetri e dal peso di 1,68 Kg. Gli utenti possono scegliere varie configurazioni con processori Intel Celeron N4000, Core i3/i5/i7 di sesta e settima generazione, fino a 8 GB di RAM, hard disk fino a 1 TB e SSD fino a 256 GB.

È possibile utilizzare il disco a stato solido per il sistema operativo e le applicazioni, mentre la maggiore capacità del tradizionale hard disk può essere sfruttata per conservare video, brani musicali e foto. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n o 802.11ac e Bluetooth. Sono presenti il lettore di schede microSD, webcam VGA, porta USB Type-C, due porte USB 2.0, uscita HDMI e altoparlanti stereo. La batteria da 33 Wh supporta la ricarica rapida (60% in 49 minuti). In alcuni modelli è disponibile anche il lettore di impronte digitali.

Il sistema operativo installato è Windows 10 Home o Pro. ASUS X507 viene offerto in due colori: Star Grey e Icicle Gold. Sarà in vendita da fine maggio nelle migliori catene di elettronica di consumo a partire da un prezzo consigliato di 379,00 euro.