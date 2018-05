Intelligenza artificiale ed emoji nel mondo reale

Cristiano Ghidotti,

Google lancia un altro interessante esperimento con l’obiettivo di mostrare ancora una volta le enormi potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiali e degli algoritmi di machine learning. Lo fa nel modo più semplice, comprensibile e divertente possibile: con un gioco. Emoji Scavenger Hunt è accessibile da qualunque smartphone con sistema operativo Android o iOS dotato di browser Chrome o Safari.

Come si può intuire già dal nome si basa sugli emoji. Più nel dettaglio all’utente viene chiesto di trovare e inquadrare con la fotocamera il corrispondente nel mondo reale delle “faccine” che tutti noi quotidianamente usiamo all’interno delle chat per esprimere un concetto o per arricchire con un contenuto visivo i nostri messaggi di testo. Sul display è mostrato dapprima un conto alla rovescia, dopodiché compare l’emoji da trovare e si hanno a disposizione una manciata di secondi per correre a inquadrare un orologio, una presa della corrente, un telefono, un cappello e tutto ciò che viene proposto. Di seguito un filmato che ne illustra il funzionamento in modo piuttosto chiaro. L’identificazione in tempo reale degli oggetti avviene mediante una tecnologia basata sul framework TensorFlow.

Abbiamo testato brevemente Emoji Scavenger Hunt per la stesura di questo articolo su uno smartphone Android e tutto sembra funzionare a dovere, soprattutto se si considera che non si tratta di un’applicazione bensì di codice in esecuzione all’interno del browser mobile, proprio come una normale pagina di un qualsiasi sito Web. Il riconoscimento risulta abbastanza preciso (non perfetto) e mentre si è alla ricerca dell’oggetto corrispondete agli emoji il sistema commenta tutti gli altri inquadrati dalla fotocamera, in modo divertente e spiritoso. In definitiva, un’ennesima dimostrazione di quanto l’IA sia evoluta.