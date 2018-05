Mercato tablet, il declino continua

Luca Colantuoni,

Per l’ennesima volta IDC ha rilevato una consistente diminuzione delle consegne di tablet, ma il futuro appare più roseo del previsto, grazie alla crescente diffusione dei cosiddetti “detachable”, ovvero tablet con tastiera staccabile. La società di analisi ha infatti un aumento del market share per i prodotti Apple e Microsoft, ai quali si aggiungeranno presto i modelli basati su Chrome OS, sempre più popolari tra gli studenti, soprattutto negli Stati Uniti.

Nel primo trimestre 2018 sono stati consegnati 31,7 milioni di tablet contro i 35,8 milioni dell’anno scorso, quindi la diminuzione corrisponde all’11,7%. IDC ha tuttavia rilevato che le consegne degli ibridi 2-in-1, categoria guidata dalle serie Microsoft Surface e Apple iPad Pro, sono aumentate del 2,9% in un anno e ora rappresenta il 15,3% del totale. I nuovi arrivati, ovvero i detachable con Chrome OS, potrebbe rappresentare la soluzione ideale, dato che il sistema operativo viene ottimizzato da Google e i produttori devono solo occuparsi della parte hardware. Nei prossimi mesi arriveranno anche i modelli ARM con Windows 10.

Per quanto riguarda i singoli produttori, Apple conserva il primo posto delle top 5 anche nel primo trimestre 2018 con 9,1 milioni di iPad consegnati e il 28,8% di market share (+2,1%). Samsung mantiene invece la seconda posizione, ma le consegne sono diminuite dell’11,4%, scendendo da 6 a 5,3 milioni di unità. Dato molto positivo (+13%) per Huawei con

3,2 milioni di tablet consegnati, mentre Lenovo ha fatto registrare un aumento dell’1,8%.

Il record negativo appartiene Amazon. La quota di mercato del gigante dell’e-commerce è crollata dal 6 al 3,5%, in quanto il numero di tablet Fire consegnati è diminuito da 2,2 a 1,1 milioni (-49,5% in un anno). L’azienda di Seattle non ha annunciato nuovi modelli, ma ha aggiunto l’assistente personale Alexa ai Fire da 7 e 8 pollici.