Sempre più Assistente Google per Wear OS

Cristiano Ghidotti,

Da ormai qualche mese il raggio d’azione dell’Assistente Google si è esteso anche agli smartwatch con sistema operativo Android Wear, prima che la piattaforma fosse ribattezzata Wear OS by Google. Oggi il gruppo di Mountain View conferma che è stato solo l’inizio: per il futuro si punta a una sempre maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale con dispositivi di ogni tipo, compresi gli orologi da portare al polso.

Sulle pagine del blog ufficiale, bigG annuncia l’introduzione di funzionalità inedite come quella che consente di intrattenere una vera e propria conversazione con l’IA interagendo con il piccolo display degli smartwatch e selezionando una delle risposte contestuali suggerite. L’esempio visibile nell’animazione seguente è perfetto per capire la dinamica: si chiede all’Assistente Google di fornire informazioni sul meteo e dopo averle consultate è possibile toccare l’icona a forma di microfono per scorrere un elenco di repliche pertinenti che riguardano il tempo che farà nel weekend, il giorno successivo oppure il cambio di unità di misura da gradi Fahrenheit a Celsius.

Introdotta anche l’interazione mediante comandi vocali con le Azioni dell’intelligenza artificiale, così da poter usare la propria voce per impartire istruzioni di ogni tipo allo smartwatch: dall’accensione di un elettrodomestico alla regolazione degli impianti della casa, fino al controllo dei contenuti multimediali e così via.

Ancora, se l’orologio dispone di un altoparlante o se sono state connessi auricolari Bluetooth è possibile ricevere un feedback audio sulle informazioni richieste come gli impegni fissati per la giornata in corso.