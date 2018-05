God of War per PS4: vendite record al lancio

Floriana Giambarresi,

Nel nuovo God of War Kratos sembra invecchiato, ma il franchise è davvero molto lontano dall’esserlo: non solo è il videogioco per PS4 meglio votato di sempre ma è anche l’esclusiva per PS4 venduta più velocemente di sempre. Nei soli primi tre giorni di rilascio ne sono infatti state vendute ben 3,1 milioni di copie, rendendolo così un vero e proprio successo commerciale.

Come annunciato da Sony sul PlayStation Blog, dal 20 al 22 aprile la nuova avventura della serie God of War ha superato le 3,1 milioni di copie vendute in tutto il mondo, rendendolo così il gioco first party venduto più velocemente sulla ultima PlayStation: un vero e proprio record di una serie già multiplatino e una cifra bomba per l’intero mercato dei videogiochi.

Creato dallo studio Santa Monica, God of War torna a ben otto anni di distanza dall’ultima iterazione del franchise, tra i più amati di sempre sulla console PlayStation. Comprensibile l’entusiasmo che Sony ha espresso sul proprio blog: «Quando abbiamo rivelato God of War per la prima volta meno di due anni fa, sapevamo di avere qualcosa di veramente speciale. I fan hanno reagito con enorme entusiasmo a questa audace rivisitazione del franchise, e siamo rimasti entusiasti di esplorare l’eccezionale dinamica padre-figlio tra Kratos e Atreus».

Ciò non sarebbe stato possibile senza il lavoro del team di Santa Monica e a tal proposito il capo dello studio Shannon Studstill ha condiviso un messaggio per festeggiare la milestone raggiunta:

Vorrei ringraziare personalmente i milioni di fan di tutto il mondo che hanno deciso di intraprendere con noi quest’ultima avventura di Kratos. Il vostro sostegno è davvero stimolante ed è la ragione per cui ci impegniamo ogni giorno a spingerci oltre i confini del gioco. Vorrei anche ringraziare il nostro fantastico team di Santa Monica Studio. La passione di tutta la squadra per lo storytelling è stato encomiabile; spero sia chiaro che non ci accontentiamo mai di ciò che è convenzionale. Non vediamo l’ora di sapere ancora di più su come i nostri fan si stiano godendo il gioco e si divertano a vivere nuovi indimenticabili momenti che ricorderanno per decenni.

Il videogioco più velocemente venduto nella storia dei videogiochi rimane sempre Grand Theft Auto V, che nel solo primo giorno di disponibilità ha venduto ben 11,2 milioni di copie, ma God of War è una esclusiva, fruibile solo su PlayStation. Il nuovo gioco per PS4 si impronta su una struttura molto più complessa, incorporando elementi di gioco di ruolo e una inedita abilità esplorativa, e aggiunge una nuova profondità alla storia e all’interazione, che gioca un ruolo fondamentale. La trama è più adulta, incentrata sulle avventure non solo più di Kratos ma di suo figlio, Atreus, il quale imparerà a vivere e combattere seguendo il padre, per scoprire molto di se stesso, laddove finisce l’umano e inizia il divino.