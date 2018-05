Google Home e Home Mini in offerta

Floriana Giambarresi,

Google Home e Google Home Mini sono protagonisti di una offerta all’interno del negozio ufficiale del colosso online: fino al 17 maggio gli smart speaker costeranno rispettivamente 129 euro invece che 149 euro e 44 euro invece che 59 euro.

I due smart speaker della gamma Google Home sono disponibili sul mercato italiano solo da un mese ma sono già dunque oggetto di una speciale promozione, che potrebbe invogliare gli utenti a dotarsene di un’unità per la propria abitazione. In tal modo, l’Assistente Google può sbarcare nelle case più facilmente, peraltro per entrambe i prodotti è prevista la spedizione gratuita direttamente a domicilio.

Nello specifico, tra le pagine della promozione dedicata a Google Home si apprendono i termini dell’iniziativa:

Risparmia € 20 sull’acquisto di un dispositivo Google Home, generalmente venduto a € 149, ora a € 129. Offerta valida dalle ore 09:00 CET del 3 maggio 2018 alle ore 08:59 CET del 17 maggio 2018. L’offerta è rivolta esclusivamente ai residenti in Italia di età pari o superiore a 13 anni. Se non diversamente indicato, questa offerta non è cumulabile con altre offerte. Non è trasferibile e non può essere sostituita con denaro o equivalente. Non è valida se vietata dalla legge.

Mentre per quanto concerne l’altoparlante intelligente più piccolo, Google Home Mini:

Risparmia € 15 sull’acquisto di un dispositivo Google Home Mini, generalmente venduto a € 59, ora a € 44. Offerta valida dalle ore 09:00 CET del 3 maggio 2018 alle ore 08:59 CET del 17 maggio 2018. L’offerta è rivolta esclusivamente ai residenti in Italia di età pari o superiore a 13 anni. Se non diversamente indicato, questa offerta non è cumulabile con altre offerte. Non è trasferibile e non può essere sostituita con denaro o equivalente. Non è valida se vietata dalla legge.

Facili da configurare, anche per gli utenti meno esperti con la tecnologia, i device Google Home sono degli speaker intelligenti alimentati dall’Assistente Google capaci di offrire diverse funzionalità interessanti, da controllare appunto mediante comandi vocali: dal fornire notizie e informazioni su ogni cosa grazie al motore di ricerca più famoso al mondo alle curiosità come le barzellette per intrattenere, dal riprodurre brani musicali e video – anche in streaming – sulle TV fino alla domotica.