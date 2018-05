LG V35 ThinQ, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

A due giorni di distanza dall’annuncio del nuovo LG G7 ThinQ è stata pubblicata online la prima immagine ufficiale del V35 ThinQ. In base alle informazioni ricevute dal sito AndroidHeadlines, lo smartphone verrà distribuito esclusivamente da AT&T negli Stati Uniti. Gli utenti che risiedono in altri paesi dovranno attendere il lancio del V40 ThinQ.

Il design del V35 ThinQ è praticamente identico a quello del V30. L’immagine mostra chiaramente un telaio in alluminio e vetro, uno schermo FullVision con rapporto di aspetto 18:9 (pannello OLED) e la doppia fotocamera posteriore disposta in orizzontale. Nessun notch quindi nella parte superiore del display e nessun pulsante dedicato sul lato sinistro per Google Assistant, come sul G7 ThinQ. Il pulsante di accensione sul retro funziona anche come lettore di impronte digitali.

Non ci sono novità sulla presunta dotazione hardware. Il V35 ThinQ dovrebbe avere uno schermo da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e dual camera posteriore con sensori da 16 megapixel, abbinati ad un obiettivo con apertura f/1.6 e ad un grandangolo (107 gradi). Lo smartphone integrerà sicuramente un Quad DAC Hi-Fi, come i suoi predecessori, e offrirà ovviamente varie funzionalità IA per le fotocamere.

L’annuncio del V35 ThinQ è previsto per l’estate, probabilmente il 10 agosto (la data indicata sullo schermo). Per il V40 ThinQ si dovrà invece attendere l’autunno. Durante l’evento riservato al G7 ThinQ, LG ha confermato che la tecnologia OLED rimarrà un’esclusiva della serie V, in quanto rappresenta la principale caratteristica distintiva rispetto alla serie G che giustifica i prezzi più elevati.