Il nuovo Google News sarà presentato all’I/O 2018?

Cristiano Ghidotti,

Quando mancano ormai pochi giorni all’apertura dell’I/O 2018 ecco giungere un’indiscrezione interessante in merito a una delle novità che potrebbero essere presentate durante la conferenza. Si parla di Google News e più nel dettaglio di una versione rivisitata e arricchita del servizio, strutturata in modo da semplificare l’accesso alle notizie da più fonti e piattaforme.

Il gruppo di Mountain View avrebbe già contattato da tempo alcuni editori per metterli al corrente dei cambiamenti che non riguarderanno solamente l’interfaccia. Si parla di una profonda integrazione con i contenuti pubblicati su YouTube e di quelli messi a disposizione attraverso Play Edicola. In altre parole, l’evoluzione di Google News dovrebbe offrire a chi naviga non più solo l’accesso agli articoli correlati ai temi di maggiore interesse in un determinato momento, ma anche ai filmati in streaming e alle pubblicazioni digitali che lo trattano. Ecco quanto riferito da uno degli editori coinvolti nelle fasi preliminari del progetto alla redazione del sito AdAge.

È il consolidamento di tutti i modi attraverso i quali è possibile interagire con le notizie su Google. Ci sono molti servizi di Google dove trovare le notizie e stanno cercando di unirli all’interno di un unico brand.

Il servizio beneficerà poi della tecnologia alla base delle Accelerated Mobile Pages, introdotta proprio da bigG per consentire una consultazione più rapida delle risorse online, soprattutto mediante i dispositivi mobile. Debutterà una nuova applicazione dedicata a Google News, mentre il portale accessibile dai browser (già ricostruito in Material Design lo scorso anno) sarà interessato da un ennesimo restyling. Come conseguenza del cambiamento potrebbe arrivare anche la chiusura di Play Edicola. Tornando ancora una volta agli editori, potranno beneficiare di un sempre maggiore supporto da parte di Subscribe with Google, iniziativa lanciata di recente per semplificare l’iscrizione alle testate da parte dei lettori.