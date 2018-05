Samsung Galaxy Note 9 con 7 nuove caratteristiche

Floriana Giambarresi,

Il nuovo e atteso Samsung Galaxy Note 9 sarà dotato per la prima volta in assoluto di un lettore di impronte digitali in-display, di una colorazione del tutto nuova e di alcune caratteristiche inedite, appena rivelate da un insider dell’industria cinese che in passato ha affermato di essere vicino ad almeno uno dei fornitori di componenti Samsung.

In particolare, si sostiene che Samsung stia sviluppando una nuova S Pen per il Galaxy Note 9: non è noto come verrà migliorata, forse introdurrà miglioramenti alla sensibilità e nuove funzionalità software come le gesture touch. Si vocifera anche che possa addirittura essere dotata di un microfono integrato in modo tale da essere utilizzata per comunicare in una chiamata telefonica. Dovrebbero poi arrivare modifiche all’interfaccia utente che renderebbero la skin Samsung Experience più leggera e meno dispendiosa in termini di risorse energetiche: proprio tali novità potrebbero rendere lo smartphone complessivamente più brillante sotto il profilo delle performance.

Come confermato in passato anche dallo stesso CEO di Samsung, il Galaxy Note 9 sarà lanciato con Bixby 2.0, il prossimo importante aggiornamento dedicato all’assistente virtuale intelligente della casa sudcoreana. Come il telefono attualmente in commercio, anche la prossima ammiraglia della nota serie disporrà del pulsante dedicato a Bixby. Vi sarebbe invece una corsa contro il tempo per far sì che la tecnologia dedicata al lettore di impronte in-display sia pronta per il lancio del Note 9: non è sicuro che la integri davvero, infatti molti scommetterebbero sul fatto che Samsung non dovrebbe presentarla prima del Galaxy S10, ovvero per il decimo anniversario della sua gamma di punta.

Infine, il leaker sostiene che il Samsung Galaxy Note 9 disporrà di una batteria più grande da 3850 mAh (il Galaxy Note 8 ha una batteria da 3,300 mAh), di una fotocamera frontale migliorata e che sarà in vendita con una nuova opzione di colore, denominata “Teddy Brown”, probabilmente una sfumatura del marrone. Il lancio sul mercato potrebbe avvenire un po’ prima del previsto, ovvero alla fine di agosto in occasione della conferenza IFA 2018 di Berlino, in programma dal 31 agosto al 5 settembre.