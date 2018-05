Surface Pro 2017, arriva una nuova variante

Filippo Vendrame,

Silenziosamente, Microsoft ha introdotto una nuova variante del Surface Pro 2017. Nello specifico, il gigante del software ha reso disponibile all’acquisto una declinazione del suo ibrido Windows 10 dotata del processore Intel Core i5 con 8GB di memoria RAM e 128GB di SSD. In buona sostanza la casa di Redmond ha deciso di raddoppiare la RAM al modello con Intel Core i5 e 128GB di SSD. La cosa interessante è che questa nuova variante è venduta, in Italia, al prezzo di 1169 euro, cioè allo stesso costo della declinazione con 4GB di RAM.

Non è chiaro se trattasi di una svista o di una scelta voluta, ma per gli interessati il suggerimento è quello di prestare molta attenzione alla scelta della variante del Surface Pro 2017 in fase d’acquisto per non selezionare erroneamente la variante con soli 4GB di memoria RAM. Probabilmente, comunque, la variante con 4GB di RAM sarà destinata ad essere eliminata in favore di questa nuova soluzione con maggiore memoria. In America, per esempio, anche se ancora disponibile a catalogo, la variante da 4GB di RAM è da tempo non più acquistabile.

Trattasi sicuramente di una novità interessante. Visto il costo certamente non contenuto dei Surface, poter disporre di maggiore memoria RAM è sicuramente cosa gradita. Sfortunatamente, nulla cambia sul fronte dei processori. I Surface Pro 2017 dispongono sempre delle CPU Intel di settima generazione. Purtroppo, Microsoft non è solita effettuare aggiornamenti hardware ai suoi prodotti come fanno altre aziende. Per poter disporre di processori più moderni, gli utenti dovranno attendere il lancio della nuova generazione dei Surface il cui arrivo è ancora probabilmente molto lontano.

La nuova variante del Surface Pro 2017 è disponibile all’acquisto nel Microsoft Store Italiano.