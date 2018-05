Google, nuovo Chromecast con Bluetooth a 2,4 GHz?

Floriana Giambarresi,

Google starebbe preparando una nuova versione del Google Chromecast dotata di supporto alla connettività Bluetooth a 2,4 Ghz, assente nelle due iterazioni del prodotto lanciate finora. Lo si apprende dal sito Web della FCC, mentre un documento afferma esplicitamente che i Chromecast attuali non riceveranno tale funzionalità tramite aggiornamento a causa di motivi normativi.

Google Chromecast è uno dei dispositivi più attuali e venduti dal gigante statunitense, poiché capace di rendere Smart qualsiasi TV dotata di una porta HDMI e consentire dunque la fruizione di contenuti online da device come computer, smartphone e tablet. Ora, l’elenco della FCC mostra un supporto Bluetooth a 2,4 Ghz in aggiunta alla funzionalità Low Energy di cui il device è già provvisto. Ciò permetterebbe a un nuovo Chromecast di fruire di più funzionalità, tra cui ad esempio il supporto a un telecomando abilitato a tale tipologia di connettività, un gamepad e alla riproduzione di contenuti audio da un altro dispositivo al televisore.

Nessun’altra modifica hardware sarebbe invece prevista. Al di là del supporto al Bluetooth 2.4, il nuovo dongle per la TV sarebbe infatti identico al dispositivo di seconda generazione lanciato nel 2015. Sfortunatamente, i documenti indicano che la compagnia californiana non aggiornerà i dispositivi attuali via software per abilitare le operazioni legacy Bluetooth, poiché tale modalità richiede un nuovo codice apparecchiatura (DSS) non coperto dalla certificazione ottenuta originariamente.

La documentazione è stata depositata presso la FCC a fine aprile e include una richiesta di riservatezza temporanea per le foto esterne e interne, le foto di configurazione dei test e i manuali dell’utente. Non è noto se tale novità arriverà davvero nei negozi ma lo scorso mese, sempre sul sito web della FCC, è apparsa una chiavetta Android TV a marchio Google con un design ispirato al Chromecast. Dopo che i media online hanno scoperto l’informazione, le foto del dispositivo sono state ritirate ma è possibile attendersi qualche novità a riguardo in occasione del Google I/O 2018, atteso evento che prenderà il via nelle prossime ore in cui l’azienda di Mountain View effettuerà degli annunci. È anche possibile che arrivino nuove informazioni su Android P, WearOS e l’Assistente Google.