Gran Turismo 7 già nella primavera 2019?

Cristiano Ghidotti,

Considerando l’uscita di Gran Turismo Sport relativamente recente (risale all’ottobre 2017) e i tempi di una software house come Polyphony Digital che da sempre costringe i giocatori a lunghe attese, immaginare un debutto a breve di un nuovo titolo della serie automobilistica sembra un’ipotesi da escludere. In Rete è però spuntato un primo indizio sul possibile esordio di Gran Turismo 7 già nel corso del prossimo anno.

Ovviamente, come sempre accade in questi casi, il tutto va preso con le pinze e la possibilità che si tratta di un fake ben congegnato non è del tutto da scartare. Un utente del forum NeoGAF ha pubblicato una fotografia scattata all’interno di un negozio della catena GameStop che mostra una box art con il presunto logo di GT7 sullo scaffale dei titoli già disponibili per il pre-ordine. L’autore riferisce inoltre di aver parlato con i commessi del punto vendita scucendo loro alcune interessanti informazioni aggiuntive come la possibilità di scegliere una Collector’s Edition arricchita dalla presenza di un vero e proprio casco da competizione. Ecco la traduzione del breve testo che accompagna il suo post.

Ieri ho visitato il GameStop qui vicino e ho visto i box promozionali per GT7 con alcuni dettagli, l’uscita indicata per l’aprile 2013 ed edizioni da collezione con un vero casco da gara indossabile. Sembra abbia una carriera completa in single player come i titoli che hanno anticipato GT Sport. Penso lo vedremo all’E3.

Lo stesso Kazunori Yamauchi, dal palco dell’evento Taipei Game Show 2018 di gennaio, aveva confermato tra le righe l’esistenza del progetto: “fin da quando esce un Gran Turismo si inizia a lavorare a quello successivo”. La primavera 2019 come data di uscita sembra però essere un’ipotesi troppo ottimistica, considerando anche che il team di sviluppo è ancora impegnato con il supporto a GT Sport.