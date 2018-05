Kindle Paperwhite è adesso in offerta

Floriana Giambarresi,

L’eBook reader targato Amazon più venduto di sempre, con schermo ad alta risoluzione e connettività integrata, per leggere i libri digitali in tutta comodità in qualunque luogo ci si trovi, è attualmente oggetto di una nuova offerta: si tratta del Kindle Paperwhite, il cui prezzo passa dai 129 euro ai 99 euro per la versione solo Wi-Fi e dai 189 euro ai 159 euro per la variante Wi-Fi + 3G gratuito.

Kindle Paperwhite è progettato per offrire un’esperienza di lettura in mobilità di ultima generazione. Caratterizzato da un corpo dal design super sottile, comodo da trasportare, e da uno schermo da 6 pollici ad alta definizione (da 300 ppi), il dispositivo è capace di offrire testi nitidi con alta qualità tipografica: si legge come carta stampata, anche sotto la luce diretta del sole ma è ideato anche per il massimo comfort al buio, poiché l’illuminazione integrata non affatica la vista.

Nonostante sia più sottile di una matita e più leggero della maggior parte di libri di carta tascabili, il prodotto è dotato di una batteria che può durare fino a sei settimane d’uso, non costringendo così a continue ricariche anche per chi legge in modo intenso. La memoria interna è di 4 GB, in modo tale da poter archiviare libri digitali di ogni genere e poterne fruire in qualunque momento. Tantissime poi le funzioni di cui il Kindle Paperwhite è dotato: tra queste, quella di consultazione istantanea del dizionario, categorie di libri personalizzabili, la tecnologia Whispersync che consente di ricominciare a leggere esattamente dal punto in cui l’utente aveva interrotto, di tradurre istantaneamente qualunque parola e di regolare la dimensione dei caratteri.

Sono milioni gli eBook disponibili, tra cui oltre 150 mila in lingua italiana e centinaia gratuiti, da scaricare e leggere comodamente sul Kindle. Un dispositivo utile, ideale per chi ha la passione della lettura e per fare un regalo alle persone care, come per un’occasione vicina qual è la Festa della mamma. Utilità di cui è possibile dotarsi approfittando della promozione attuale su Amazon.