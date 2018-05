Wind Tre Business: l’offerta estero per le PMI

Giacomo Dotta,

Laddove l’internazionalizzazione dei mercati ha imposto nuove regole al business, abbattendo ogni confine verso la costruzione di un mercato unico globale, le aziende hanno dovuto giocoforza progettare nuovi modi per comunicare e organizzarsi alla ricerca di quell’efficienza e quel dinamismo che fanno la differenza. Le nuove offerte Wind Tre Business sono lo specchio di questa esigenza, la risposta a tutte quelle piccole e medie aziende che stanno facendo i conti con la propria nuova dimensione globale. Per Wind Tre Business si tratta di una vera e propria missione specifica: offrire alle PMI italiane, cuore pulsante dell’economia nazionale, un vettore privilegiato per la propria attività verso il mercato estero.

Le offerte di Wind Tre Business hanno una peculiarità rispetto al resto delle offerte disponibili sul mercato, perché comprendono già nel proprio pacchetto, senza costi aggiuntivi, traffico voce, SMS e Internet verso i Paesi dell’Unione Europea, come previsto dalla nuova formulazione del roaming internazionale, ed anche verso la Svizzera e gli USA.

Wind Tre Business offre un portafoglio completo di tre offerte mobili: MyShare SmartShare (ricaricabili) e MyUnlimited (abbonamento). Queste soluzioni sono pensate per chiamare da mobile all’estero (extra UE, USA e Svizzera) o per chiamare e navigare da mobile dall’estero (UE USA e Svizzera).

Wind Tre Business: offerte per chiamare all’estero

Tutte le piccole e medie aziende che hanno la frequente necessità di contattare clienti, aziende, dipendenti o fornitori esteri, possono avvalersi di una serie di opportunità che mettono in fila una serie variegata di profili in grado di supportare le diverse esigenze delle PMI italiane.

L’offerta in dettaglio Offerte per chiamare all’estero Wind Tre Business

Wind Tre Business ha delineato una duplice offerta per far sì che il quadro possa essere quanto più chiaro possibile, a tutto vantaggio delle valutazioni aziendali relative:

International Aziende (ricaricabile), a partire da 5 euro; Business International (abbonamento), a partire da 5 euro.

La prima offerta è compatibile con i piani ricaricabili MyShare («pensata per manager e professionisti che, lavorando su smartphone, tablet e pc, hanno la necessità di condividere i Giga di traffico internet tra i loro diversi dispositivi», con pacchetti dati da 5, 15 e 30GB) e SmartShare («l’offerta chiamate e internet mobile per condividere i GIGA tra diversi collaboratori», da 10 a 100GB in condivisione fino ad un massimo di 30 utenze); la seconda è abbinata invece al piano mobile MyUnlimited («pensata per chi vuole utilizzare i propri device in tutta libertà, navigando e chiamando in Italia e all’Estero senza il pensiero di rimanere senza credito», con traffico fino a 30GB).

La logica è quella per cui, in base alle esigenze della propria azienda, è possibile declinare la migliore offerta Wind Tre Business scegliendo: modalità di accesso, taglio di traffico, dimensioni aziendali e altri parametri fondamentali alla valutazione della miglior opportunità.

Wind Tre Business: offerte per chiamare dall’estero

La chiamata dall’estero è importante sopratutto per le aziende che inviano oltre confine i propri dipendenti, ai quali è richiesto un contatto frequente con la casa madre e con l’Italia. Di seguito i piani previsti, che integrano le offerte MyShare, SmartShare e MyUnlimited.

L’offerta in dettaglio Offerte per chiamare dall’estero Wind Tre Business

Nella fattispecie:

Opzioni di integrazione di MyShare e SmartShare

I piani sono due:

Top mondo , per viaggi di lavoro frequenti offre 3000 minuti, 3000 SMS e 2GB di traffico, validi in 42 Paesi e da Italia, UE, USA e Svizzera verso 42 Paesi;

, per viaggi di lavoro frequenti offre 3000 minuti, 3000 SMS e 2GB di traffico, validi in 42 Paesi e da Italia, UE, USA e Svizzera verso 42 Paesi; Mondo: per viaggi di lavoro occasionali offre 500 minuti, 500 SMS, 500MB, validi in tutto il mondo e da UE, USA e Svizzera verso il resto del mondo.

Opzioni a integrazione di MyUnlimited

Anche in questo caso Tre Wind Business prevede duplice modalità di accesso al piano di offerta: